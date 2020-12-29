Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde yaptı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıda, işçi kesimini Türk-İş, işveren kesimini ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti. Bakanı Selçuk 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla uygulanacak asgari ücretin bekar bir işçi için brüt 3 bin 577 TL 50 kuruş, net 2.825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı. Böylece asgari ücrete yüzde 21.56 oranında zam yapılmış oldu. Asgari ücrette net arış 500 lira olurken, evli ve 3 çocuklu bir çalışan ise 3 bin 13 lira 72 kuruş asgari ücret alacak.

DEVLETE MALİYETİ 4.203 LİRA

Asgari ücretli bir çalışanın 3.577 TL olan brüt maaşı 500,85 TL sigorta primi, 35,78 TL işsizlik sigortası primi, 456,13 TL gelir vergisi, 27,15 TL damga vergisi kesildikten sonra 2.557 TL’ye düşüyor. 268 liralık AGİ tutarı eklendikten sonra da net 2.825 TL’ye yükseliyor. Asgari ücretin işverene maliyet ise 4 bin 203 TL olacak. Ayrıca asgari ücrete hükûmet desteği tüm işletmeler için 75 TL olarak sürdürülecek.

ENFLASYONUN 7 PUAN ÜZERİNDE ZAM

Kasım 2020'de enflasyonun yüzde 14,03 gerçekleştiğini dile getiren Bakan Selçuk, "Bu oranın yaklaşık 7 puan üstünde bir artış sağlayarak, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kere daha tutmuş olduk. Aylık 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıkladığımız net asgari ücret, bekar ve çocuksuz bir çalışan için geçerli. 3 çocuklu ve evli bir işçi için net asgari ücret ise 3 bin 13 lira 72 kuruş olacak" dedi.

6.5 MİLYAR LİRA İLAE DESTEK

Yeni yılda uygulanacak asgari ücret belirlenirken ekonomik dengelerin yanı sıra salgının olumsuz etkileri de göz önünde bulundurulduğunu vurgulayan Selçuk, şöyle konuştu: "Hükümet olarak işçilerimizi her daim korumaya devam ettik, devam edeceğiz de. İşçilerimizin, işverenlerimizin teklif ettiği rakamdan daha yüksek bir ücret artışını sağlamak adına da verdiğimiz asgari ücret desteğini bu sene tüm işletmelerimiz için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu da yaklaşık toplamda 6,5 milyar lira tutarındaki ilave desteği ifade etmektedir. Ayrıca pandemi döneminde verdiğimiz destekler de 45 liraya ulaştı. Kısa çalışmadaki çalışan sayımız her ay değişmekle beraber, bugüne kadar toplamda 3,5 milyonun üstünde çalışanımıza 23 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneği aktardık. Son olarak, 1 Aralık itibarıyla Kısa Çalışma Ödeneğine yeniden başvuru almaya başladık. Son başvuru tarihini de 31 Ocak 2021'e kadar uzattık. Bu defa süreci daha da hızlandırmak ve kolaylaştırmak adına başvuruları e-devlet üzerinden alıyoruz. Salgın sürecinde işçilerimiz işlerini ve iş yerlerimiz insan kaynaklarını kaybetmesin diye sözleşme fesihlerine kısıtlama getirdik. Ücretsiz izinde olan işçilerimize de Nakdî Ücret Desteği sağladık. Nisan ayından bugüne kadar 2 milyonun üstünde çalışanımıza 6,5 milyar liraya yakın nakdi ücret desteği ödedik. İşverenlerimizin kısa çalışmadan çıkarak normal çalışma sistemine hızla dönmesini de teşvik etmek için Normalleşme Desteğini başlattık. Bu kapsamda, 422 bin işverenimiz ve 3 milyondan fazla çalışanımız için yaklaşık 2,5 milyar lira tutarındaki primlerine mahsuplaşma imkanı sağladık. Normalleşme Desteğinin uygulanma süresi de 3 aydan 6 aya çıkarıldı."

18 YILDA 1,5 KAT ARTTI

Bakan Selçuk, 2002'de 184 lira olan net asgari ücretin 2020'de 2 bin 324 lira 71 kuruşa yükseldiğine dikkati çekerek, "Böylelikle Ocak 2020 itibarıyla 18 yılda net asgari ücret, reel olarak/yani enflasyondan arındırılmış olarak yaklaşık 1,5 kat arttı. 2019'da gerçekleşen enflasyonun 5,8 puan üzerinde yüzde 26, 2020'de gerçekleşen enflasyonun 3,2 puan üzerinde yüzde 15,03 oranında bir artış sağladık" diye konuştu.

KİM NE KADAR ALACAK?

¥ Bekâr ve çocuksuz çalışan için 2 bin 825 lira 90 kuruş

¥ Evli eşi çalışmayan çalışan için 2 bin 879 lira 57 kuruş

¥ Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu çalışan için 2 bin 919 lira 81 kuruş

¥ Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu çalışan için 2 bin 960 lira 6 kuruş

¥ Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışan için 3 bin 13 lira 72 kuruş

NE DEDİLER?

İşçi kesimi pandemi sebebiyle çalışan kesimin zor günler geçirdiğini belirterek açıklanan asgari ücreti yeterli bulmadı

BEKLENTİLERİMİZİ KARŞILAMADI

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan: Asgari ücretteki artış olağanüstü şartlar dikkate alındığında beklentileri karşılamamıştır. Hak-İş olarak, asgari ücrete ilişkin başından beri dile getirdiğimiz taleplerimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz, asgari ücret asgari geçim indirimi (AGİ) hariç ve net olarak açıklanmalıdır, asgari ücret belirlenirken yıl sonunda gerçekleşen enflasyon oranları dikkate alınmalı ve bu oranın üzerine iyileştirme ve refah payı ilave edilmelidir.

ZOR ŞARTLARDA BİR KARAR OLDU

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol: Salgında ikinci dalga sebebiyle hizmetler başta olmak üzere birçok sektörde işletmeler zor durumda ve faaliyetlerini küçültmek zorunda kaldı. Komisyon, çalışanların durumunu ve işletmelerin geleceğini de dikkate alarak zor şartlarda kararını verdi. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi enflasyonun 7 puan üzerinde bir refah payı ile nihai kararını vermiş oldu.

TESPİT EDİLEN ÜCRET EKSİK VE YETERSİZDİR

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat: Net asgari ücret yetersizdir, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır. Asgari ücret daha tespit edilirken eksiktir. Bugünün geçim şartlarına bile yetmeyecek oranda bir rakam tespit edilmiştir. İşçilerin, aileleriyle birlikte yine yoksullukla, geçim şartlarının her geçen gün artan ağırlığıyla karşı karşıya bırakıldığını anlıyoruz. Çalışanları 2021 yılında zor günler beklemektedir.