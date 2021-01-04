Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık enflasyon verilerini bugün açıklayacak. Böylece 2020 enflasyonu belli olacak. Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak, geçen yılın ikinci yarısında yüzde 4 zam yapılmıştı. Ancak temmuz-kasım döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 7,03 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık TÜFE, maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aştı. Enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı. Aralık enflasyonunun yüzde 3,03'ten fazla düşmemesi hâlinde, maaşlara yansıyacak enflasyon farkı da tam olarak ortaya çıkacak. Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 3 zam da verilecek. Zamlı maaşlar ve enflasyon farkı 15 Ocak'ta alacak. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de, maaşlarını, geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.