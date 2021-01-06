Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bali, "Genel Müdürlük görevimi Mart Sonunda yapılacak Genel Kurul itibarıyla bırakacağım" dedi. Bali'nin yerine geçecek kişi ise banka genel müdür yardımlarından Hakan Aran oldu. Bankadan KAP'a yapılan açıklama şöyle: Genel Müdürümüz Sayın Adnan Bali, Bankamızın bu yıl Mart ayında yapılacak Genel Kurulu itibarıyla Genel Müdürlük görevinden ayrılma kararı aldığını, Genel Kurul tarihine kadar görevini sürdüreceğini ve Genel Kurul irade gösterirse Yönetim Kurulu'nda göreve devam etmeyi düşündüğünü beyan etmiştir. Sayın Adnan Bali, resmi kurum ve yetkili kurulların da uygun görmesi halinde Genel Müdür Yardımcımız Sayın Hakan Aran'ı kendisinden sonra Genel Müdürlük görevini üstlenebilecek kişi olarak düşündüğünü açıklamıştır."