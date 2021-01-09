Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5A, dün ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla fırlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen ve beraberindeki bürokratlar, uydunun fırlatılışını Cape Canaveral Üssü'ndeki fırlatma merkezinde düzenlenen törende izledi. Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A, Space X firmasına ait Falcon 9 roketi ile uzaya gönderildi.

UZAY VATAN'DA YOLA DEVAM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A'nın Türkiye saatiyle 4.28 olarak açıklanan fırlatmasının hava şartları nedeniyle 5.15'te yapıldığını açıkladı. Fırlatılma nedeniyle Türksat AŞ'nin Gölbaşı Yerleşkesinde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Karaismailoğlu, uydunun yörüngesine doğru hareket ettiğini belirterek “Türksat 5A uydumuzdan 35'inci dakikadan sonra ilk sinyal geldi. Uydumuz, yolculuğuna devam ediyor. Bu yolculuk 4 ay sürecek. Daha sonra testlerimizi yapacağız ve uydu faaliyete alınacak” dedi. Bakan Karaismailoğlu ‘Türkiye'nin Uzay ve Uydu Vizyonu’ başlıklı özel oturumda yaptığı konuşmada da “Bütün dünya bilsin ki Uzay Vatan'da ve Siber Vatan'da giderek artan bir iddia ile yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Türksat 5A'nın Türkiye'de yayıncılık hizmetlerinde yeni bir çağ açmasının yanı sıra hizmet ihracatı açısından da ülkeye güç kazandırdığının altını çizen Karaismailoğlu, 31'inci derece doğu yörüngesinde yerini alacak olan uydunun hizmete girmesiyle doğu ve batıya ek olarak, Orta Doğu ve Afrika'nın da kapsama alanına ekleneceğini dile getirdi. Türksat 5A ve 5B'nin hizmete girmesiyle Türkiye'nin frekans hakları korunurken, gelecek yeni nesil haberleşme uyduları için yeni frekans hakları elde edileceğini dile getiren Karaismailoğlu “Çok yakında bir başka müjdemiz daha olacak. Yerli ve millî uydumuz 6A'nın da Uzay Vatan'da yerini alacağı günler yakındır” ifadesini kullandı.

32 YIL HİZMET VERECEK

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da Türk mühendislerinin uydunun yapımından fırlatma aşamasına kadar her anını gözlemlediğini belirterek “Biz, ROKETSAN tarafından önümüzdeki yıllarda uyduyu fırlatma sistemini de yerli ve millî olarak geliştirmiş, kendi uydularımızı kendimiz fırlatabiliyor olacağız” diye konuştu.“Bu bizim için stratejik bir yatırımdı” diyen Sayan, şöyle konuştu: Türksat 5A uydumuzla yörünge haklarımızı koruyor olacağız. Böyle yeni jenerasyon uyduyla 32 sene faydalı ömürle hizmet vereceğiz. Türksat 5B'yi de yılın ikinci çeyreğinde fırlatacağız. Türksat 6A 2022'de fırlatılacak.