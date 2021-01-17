Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Türkiye, Covid-19 ile beraber gelişen yeni dünya düzeninde, stratejik konumunun avantajlarını daha fazla kullanacak. Sadece bölgesinde değil dünyada önemli bir lojistik üs olma hedefiyle hareket eden Türkiye; küresel ticaretin yaklaşık yüzde 35'inin gerçekleştiği rotada, çok önemli demir yolu ağlarını hayata geçiriyor.

AVRUPA-ÇİN TAMAM

Yatırımlar kapsamında ilk olarak Çin’den Avrupa’ya uzanan Demir İpek Yolu üzerinde ihracat trenleri sefere başladı. Geçtiğimiz kasım ayında Çin’in Xi’an kentinden yola çıkan Çin treni, Marmaray Tüp Geçidi’ni kullanarak Çekya'nın başkenti Prag'a gitti. Ardından Türkiye, kendi ihracatı için bu hattı kullanmaya başladı. Çin'e ihracat yükü taşıyan ilk trenimiz, 4 Aralık tarihinde İstanbul'dan törenle uğurlandı. Çerkezköy İstasyonu’ndan hareket edip, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçen tren, iki haftada Çin'e ulaştı.

İRAN HATTI BÜYÜYOR

İran Demir Yolları ile de yeni mutabakat imzalandı. İş birliğiyle Türkiye'den İran, Orta Asya ülkeleri, Pakistan, Afganistan ve Basra Körfezi ülkelerine, demir yolu ile yapılan yıllık 400 bin ton taşımacılık hacmi, 1 milyon tona çıkarılacak. İran ile alternatif koridorun temeli 1969 yılında atılmıştı. Yeni anlaşma ile günümüz şartlarına güncelleme yapıldı. Bu doğrultuda demir yolu hatlarının yenilenmesi ve yük taşımacılığı yapan tren sayılarının artırılması hedefleniyor.

NAHÇIVAN YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 2008’de ilk defa gündeme getirilen Nahçıvan Demir Yolu'nda da bu sene raylar döşenmeye başlanacak. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği zaferler sonrası projede hızlandırma kararı alındı. Kars ve Iğdır'dan başlayarak, Nahçıvan'a doğru 230 kilometre sıfırdan demir yolu hattı hayata geçecek. Hat; oradan İran, Afganistan ve Pakistan'a devam eden demir yoluna bağlanacak. Hat için 2 milyar lira harcanması beklenirken, Nahçıvan ekonomisi de yük taşımacılığına dâhil olacak.

HALKALI-KAPIKULE

Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule hattı yapımında da yüzde 25'lik ilerleme sağlandı. Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor. 76 kilometrelik Halkalı-Çerkezköy kesimi için ise ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. Halkalı-Kapıkule arası trenle seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi 6,5 saatten 2 saat 20 dakikaya düşecek. Proje ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri hızlı tren ağına bağlanacak. Halkalı-Kapıkule demir yolu hattıyla Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun önemli bir parçası daha da güçlenmiş olacak.

BU SEKTÖRLER HAREKETLENECEK

Türkiye-Çin İş Geliştirme Derneği öncülüğünde, bu yıl "Demir İpek Yolu Ülkeleri Zirvesi" yapılacak. Türk iş adamlarının Çin’e ve hat üzerindeki ülkelere satabileceği bütün ürünler masaya gelecek. Maden, gıda ve tarım, enerji, e-ticaret, bilişim, müteahhit hizmetleri, turizm ve lojistik sektörleri büyük iş hacmi yakalayacak.

İSTİHDAM VE İHRACATA MERHEM

Türkiye'nin ev sahipliğindeki küresel demir yolu ağlarıyla birlikte, ülkemizin ticaret hacminin ilk etapta yıllık 40 milyar dolar civarında artması öngörülüyor. Bu ivmelenme, ülke içinde imalat sektörlerine ek siparişler getirecek. Böylece yaklaşık 1 milyon yeni istihdamın önü açılacak. Türkiye, bu demir yolu ağlarıyla sadece kendi ticaretini yapmayacak. Asya ve Avrupa ülkeleri arasındaki alışverişte de lojistik hizmeti verecek. Buradan da milyonlarca dolarlık "taşımacılık hizmeti" geliri elde edilecek. Çin’den Avrupa’ya uzanan ağlarla Türkiye, dünya ticaretinde söz sahibi ülkelerinin başında gelecek.