Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel piyasalarda; ABD Başkanlığına seçilen ve yarın görevi devralacak Joe Biden'ın, 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin Kongre'den geçme olasılığı sorgulanıyor. ABD'de enflasyon ve perakende satışlar, ekonomideki toparlanmanın zayıflığına işaret etti. Bu durum, teşviklerin devamını ve "zayıf dolar" beklentilerini güçlendiriyor. Yurt içinde ise perşembe günü TCMB'nin faiz kararı yakından izlenecek. Fiyat istikrarına vurgu yapan TCMB'nin, perşembe günü faizi yüzde 17'de sabit tutacağı öngörülüyor.