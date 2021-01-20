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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Doğalgazda yeni rekor
20.01.2021 - 10:46 | Son Güncelleme: 20.01.2021 - 10:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez:"Doğalgazda yeni rekor...Dün, 280 milyon m³’lük tüketim ve arz ile doğalgazda yeni bir rekor daha kırıldı. Rekor talebi rekor arz sağlayarak, kısıntı olmadan başarıyla karşıladık.
Etiketler : bakan dönmez,enerji,doğal gaz,
761289 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/761289.aspx
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