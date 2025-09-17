Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı açıklandı

Çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı açıklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı açıklandı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi üzüm üreticisinin merakla beklediği açıklamayı yaptı. TMO, 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için kilogram başına alım fiyatını 120 lira olarak belirledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), üzüm piyasalarında istikrarı sağlamak ve üretici mağduriyetini önlemek amacıyla çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatını duyurdu. TMO’dan yapılan açıklamada, 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için kilogram başına 120 lira alım fiyatı belirlendiği ve alımlara 22 Eylül itibarıyla başlanacağı bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Üretiminde ve ihracatında dünya lideri olduğumuz çekirdeksiz kuru üzüm, ülkemizin tarımsal hasılasında da önemli bir yer tutmaktadır. İçinde bulunulan dönemde çekirdeksiz kuru üzüm piyasa fiyatlarının üretici aleyhine seyretmesi nedeniyle piyasalara müdahale edilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Piyasalarda istikrar sağlanması ve üretici mağduriyetinin önlenmesi amacıyla 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için TMO alım fiyatı kilogram başına 120 lira olarak belirlenmiştir.

Çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı açıklandı - 1. Resim

ALIMLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 

TMO; üzüm alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamış olup, 22 Eylül 2025 itibarıyla alımlara başlayacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD baskısı mı, İsrail korkusu mu? Japonya Filistin Devleti'ni tanımaktan neden vazgeçti?Yayın tarihi değişti! Ben Leman ne zaman yayınlacak, ilk bölüm hangi gün?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yükselecek mi düşecek mi? Deutsche Bank, 2026 için altın ve gümüş tahminini güncelledi - EkonomiAlman banka, altın ve gümüş tahminini güncellediHasat öncesi 200 lira açıklanan fındık fiyatında büyük yükseliş! Üreticiden bakın kaç liraya alınıyor - EkonomiFındık fiyatından büyük yükselişTürkiye'nin kredi risk primi 5,5 yılın en düşük seviyesinde - EkonomiTürkiye'nin kredi risk primi 5,5 yılın en düşük seviyesindeBütün piliç fiyatları arttı mı? En yetkili kurum açıkladı: Marketlerde 85 TL - Ekonomi"Piliç fiyatları arttı" iddiası gündem olduTürkiye Finans’ın Ana Sponsoru olduğu Gurme Run Gaziantep Yarı Maratonu gerçekleşti - EkonomiTürkiye Finans’ın Ana Sponsoru olduğu Gurme Run Gaziantep Yarı Maratonu gerçekleştiİnsanlar inmeye cesaret edemiyor! Kaya koruğu otu için hayatını tehlikeye atıyor... Meslek haline getirdi - EkonomiO bitki için hayatını bile tehlikeye atıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...