Çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı açıklandı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), üzüm piyasalarında istikrarı sağlamak ve üretici mağduriyetini önlemek amacıyla çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatını duyurdu. TMO’dan yapılan açıklamada, 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için kilogram başına 120 lira alım fiyatı belirlendiği ve alımlara 22 Eylül itibarıyla başlanacağı bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Üretiminde ve ihracatında dünya lideri olduğumuz çekirdeksiz kuru üzüm, ülkemizin tarımsal hasılasında da önemli bir yer tutmaktadır. İçinde bulunulan dönemde çekirdeksiz kuru üzüm piyasa fiyatlarının üretici aleyhine seyretmesi nedeniyle piyasalara müdahale edilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Piyasalarda istikrar sağlanması ve üretici mağduriyetinin önlenmesi amacıyla 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için TMO alım fiyatı kilogram başına 120 lira olarak belirlenmiştir.

ALIMLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TMO; üzüm alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamış olup, 22 Eylül 2025 itibarıyla alımlara başlayacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz."