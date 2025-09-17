Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Karagül bugün neden yok? NOW TV yayın akışı araştırılıyor

- Güncelleme:
Başrollerini Ece Uslu, Özlem Conker, Hilal Altınbilek, Mert Yazıcıoğlu, Mesut Akusta, Ogün Kaptanoğlu ve Şerif Sezer'in paylaştığı, 2013-2016 yılları arasında yayınlanan Karagül dizisi NOW TV'de tekrar bölümleriyle ekrana geliyor. Hafta içi her gün 16:30'da izleyici karşısına çıkan fenomen dizinin bugün neden olmadığı merak konusu haline geldi.

Senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı dizinin yönetmenliğini ise Murat Saraçoğlu ve Günay Günaydın üstlendiği Karagül dizisi  29 Mart 2013 tarihinde yayımlanmaya başladı.

Toplam 4 sezondan oluşan dizi, 10 Haziran 2016 tarihinde ekrana geldi ve 125. bölümü ile final yaparak sona ermiştir. Şu anda ise tekrar bölümüyle NOW TV'de izleyici karşısına çıkmaktadır. Dizinin sıkı takipçileri bugün Karagül'ün neden yayınlamadığı araştırmaya başladı.

KARAGÜL BUGÜN NEDEN YOK?

NOW TV yayın akışına bakıldığında Karagül yerine o saatlerde Kıskanmak dizisinin tekrarı bölümü yayınlanmıştır. Kanal tarafından konuya ilişkin resmi açıklama yapılmamıştır.

Karagül, bu hafta NOW yayın akışında 06:00'da yayınlanacaktır. 16:00'da yeni başlayan dizilerin tekrar bölümü ekrana gelecektir.

KARAGÜL KONUSU NE?

Ebru, 3 çocuğu ile beraber Halfeti'de yaşayan, mutsuz ve yalanlarla dolu bir hayat süren kadındır. Ancak gerçekler tek tek günyüzüne çıkar.

Öldüğü sandığı oğlunun aslında hayatta olduğunu öğrenir; eşi Murat, abisi tarafından Fırat Nehri'nde boğulur. Murat'ın genç yaşta Narin ile imam nikahlı olduğunu ve iflas ettiğini öğrenen Ebru'nun mal varlığına el konulması ile büyük bir krizin eşiğindedir. 

Ebru tüm yalanlarla mücadele etmek ve hayatta kalmak zorundadır. Gerçeği öğrenen Ebru, oğlunu geri kazanmak ve 4 çocuğuyla Halfeti'de zorlu bir mücadele verir. Kendal ve Narin Ebru ve çocuklarına hayatı zincan edecektir.

