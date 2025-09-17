Hindistan'da "beyin yiyen amip" nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Kerala eyaletinde "beyin yiyen amip" nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti. "Naegleria fowleri"nin sebep olduğu Primer Amibik Meningoensefalit (PAM)'in yılın başından beri 69 kişide bulunduğu tespit edildi. Ölüm oranlarındaki artış nedeniyle denetimler arttırıldı.





KERALA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI



Hindustan Times'ın haberine göre, Kerala Sağlık Bakanlığından, bölgede görülen PAM enfeksiyonuna ilişkin açıklama yapıldı.

Yıl başından bu yana eyalette 69 kişiye teşhis konulduğu bildirilen açıklamada, 19 kişinin de enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu enfeksiyonun belirli bir su kaynağından çıkmadığı, vakaların münferit olduğu belirtilerek vakaların ardından eyalet genelinde denetimlerin yoğunlaştırıldığı kaydedildi.

ÖLÜM ORANI YÜKSEK

Başlangıçta kendisini baş ağrısı, yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma semptomlarıyla gösteren enfeksiyonun, yüksek ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.