Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Hindistan'da "beyin yiyen amip" nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da "beyin yiyen amip" nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hindistan&#039;da &quot;beyin yiyen amip&quot; nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

"Beyin yiyen amip" ismiyle bilinen Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) nedeniyle Hindistan'da 19 kişi hayatını kaybetti. Kerala Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada vakaların artmasının ardından eyalet genelinde denetimlerin yoğunlaştırıldı.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde "beyin yiyen amip" nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti. "Naegleria fowleri"nin sebep olduğu Primer Amibik Meningoensefalit (PAM)'in yılın başından beri 69 kişide bulunduğu tespit edildi. Ölüm oranlarındaki artış nedeniyle denetimler arttırıldı. 

Hindistan'da

KERALA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI


Hindustan Times'ın haberine göre, Kerala Sağlık Bakanlığından, bölgede görülen PAM enfeksiyonuna ilişkin açıklama yapıldı.

Yıl başından bu yana eyalette 69 kişiye teşhis konulduğu bildirilen açıklamada, 19 kişinin de enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Hindistan'da

Açıklamada, söz konusu enfeksiyonun belirli bir su kaynağından çıkmadığı, vakaların münferit olduğu belirtilerek vakaların ardından eyalet genelinde denetimlerin yoğunlaştırıldığı kaydedildi.

Hindistan'da

ÖLÜM ORANI YÜKSEK 

Başlangıçta kendisini baş ağrısı, yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma semptomlarıyla gösteren enfeksiyonun, yüksek ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Karagül bugün neden yok? 17 Eylül NOW TV yayın akışında yer almadıDEM Parti'den komisyona "Öcalan" çağrısı: Meclis'e gelsin konuşsun
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milyar dolarlık F-35 programına bir darbe daha! İki jet peş peşe acil iniş yaptı - DünyaMilyar dolarlık F-35 programına bir darbe daha!TEKNOFEST 2025 rekor katılımla dünya gündeminde! "Böylesi görülmedi..." - DünyaTeknofest rekor tazeledi!Trump'ın Londra uçuşunda korku dolu anlar! Uçağı çarpışma tehlikesi atlattı - DünyaLondra uçuşunda korku dolu anlar! Çarpışma tehlikesi atlattıBu evde uyanınca ülke değişiyor! Yapboz kasaba şoke etti - DünyaBu evde uyanınca ülke değişiyor! Yapboz kasaba şoke ettiABD basını karşılaştırdı: Türkiye’nin MUGEM’i NATO’nun en büyükleri arasında - Dünya"Türkiye’nin MUGEM’i lig atladı"Piri Reis korkusu Yunanistan’ı esir aldı! Yunan Savunma Bakanı kameralar karşısında soğuk terler döktü - DünyaPiri Reis korkusu Yunanistan’ı esir aldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...