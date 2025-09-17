Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hindistan'da feci olay! Timsah saldırısına uğrayan genç kız hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde nehirden su doldurmaya giden 15 yaşındaki genç kıza timsah saldırdı. Feci olayda, metrelerce suda sürüklenen talihsiz kız boğularak hayatını kaybetti.

Trajik olay Rajasthan'daki Baran bölgesinde yaşandı.

NEHİRDEN SU DOLDURURKEN FACİAYI YAŞADI

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre polis, 15 yaşındaki kız çocuğunun köyünün yakınlarındaki nehirden su doldurduğu sırada timsah saldırısına uğradığını belirtti.

GENÇ KIZI NEHRE SÜRÜKLEDİ

Polis, durumu fark eden köylülerin timsahın nehre sürüklediği çocuğu teknelerle açılarak kurtarmaya çalıştığını aktardı.

Timsahın bir süre sonra bıraktığı çocuğun derin nehirde kaybolduğu ifade edilirken, kızın cesedinin daha sonra bulunduğu açıklandı. Otopsi raporuna göre, çocuğun boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

