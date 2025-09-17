İngiltere'de tıraş ederken fark etti: Türk berber 17 yaşındaki gencin hayatını böyle kurtardı

İngiltere’nin Ludlow bölgesinde berbere giden 17 yaşındaki Owen Norgrove’i tıraş eden Türk berber Fırat Davutoğlu, çocuğun boynunda bir şişlik olduğunu fark etti.

ACI GERÇEK HASTANEDE ORTAYA ÇIKTI

Dailymail'in haberine göre, Davutoğlu, çocuğa bu şişliğin önemli olabileceğini söyleyerek kontrol ettirmesi gerektiğini vurguladı. Bir hafta içinde doktora giden Owen’a yapılan bir takım tetkikler sonucu, gencin lenfoma kanseri olduğu ortaya çıktı.

''MİNNETTARIM''

Geçtiğimiz Ocak ayında kanser teşhisi konulan çocuk, kemoterapi tedavisi almaya başladı. Şu anda sağlık durumu stabil olan Owen, o gün yaşadıklarını şöyle anlattı:

''Birkaç haftada bir yaptığım gibi berbere gitmiştim. Birden Fırat durdu ve bana 'Boynunda bir şişlik olduğunu fark ettin mi? Bir doktora kontrol ettirmek isteyebilirsin' dedi. Berberin boynumdaki şişliği fark etmesine gerçekten minnettarım, bunu yapmak zorunda değildi ve bu daha ciddi sorunlara yol açabilirdi. Ama yine de çok minnettarım."

Kasabada bir berber dükkanı işleten Türk işletmeci Fırat Davutoğlu ise, genci kemoterapi aldığı beş- altı ay süre görmediğini belirterek, ''Kanseri yendi ve şu anda önemli olan bu. Artık iyileşti ve umarım uzun, sağlıklı bir ömrü olur ve bir daha asla hastaneyi ve doktorları görmez.'' ifadelerinde bulundu.

17 yaşındaki gencin tedavisi sürerken, sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.