Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İngiltere'de tıraş ederken fark etti: Türk berber 17 yaşındaki gencin hayatını böyle kurtardı

İngiltere'de tıraş ederken fark etti: Türk berber 17 yaşındaki gencin hayatını böyle kurtardı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Ludlow bölgesinde erkek berberliği yapan Fırat Türkoğlu, 17 yaşındaki müşterisi Owen’ın saçını keserken boynunda bir şişlik fark etti. Durumun farkında olmayan genç soluğu doktorda alırken, kendisine lenfoma kanseri teşhisi kondu. 

İngiltere’nin Ludlow bölgesinde berbere giden 17 yaşındaki Owen Norgrove’i tıraş eden Türk berber Fırat Davutoğlu, çocuğun boynunda bir şişlik olduğunu fark etti. 

ACI GERÇEK HASTANEDE ORTAYA ÇIKTI

Dailymail'in haberine göre, Davutoğlu, çocuğa bu şişliğin önemli olabileceğini söyleyerek kontrol ettirmesi gerektiğini vurguladı. Bir hafta içinde doktora giden Owen’a yapılan bir takım tetkikler sonucu, gencin lenfoma kanseri olduğu ortaya çıktı.

Tıraş sırasında fark etti: Acı gerçek hastanede ortaya çıktı! Türk berber 17 yaşındaki gencin hayatını kurtardı - 1. Resim

''MİNNETTARIM''

Geçtiğimiz Ocak ayında kanser teşhisi konulan çocuk, kemoterapi tedavisi almaya başladı. Şu anda sağlık durumu stabil olan Owen, o gün yaşadıklarını şöyle anlattı: 

''Birkaç haftada bir yaptığım gibi berbere gitmiştim. Birden Fırat durdu ve bana 'Boynunda bir şişlik olduğunu fark ettin mi? Bir doktora kontrol ettirmek isteyebilirsin' dedi. Berberin boynumdaki şişliği fark etmesine gerçekten minnettarım, bunu yapmak zorunda değildi ve bu daha ciddi sorunlara yol açabilirdi. Ama yine de çok minnettarım."

Tıraş sırasında fark etti: Acı gerçek hastanede ortaya çıktı! Türk berber 17 yaşındaki gencin hayatını kurtardı - 2. Resim

Kasabada bir berber dükkanı işleten Türk işletmeci Fırat Davutoğlu ise, genci kemoterapi aldığı beş- altı ay süre görmediğini belirterek, ''Kanseri yendi ve şu anda önemli olan bu. Artık iyileşti ve umarım uzun, sağlıklı bir ömrü olur ve bir daha asla hastaneyi ve doktorları görmez.'' ifadelerinde bulundu. 

17 yaşındaki gencin tedavisi sürerken, sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İşçi krizinin çözümü de Buca'yı çöplerden kurtarmadı! Her sokak başı çöp dağı...ABD'de silahlı saldırı! Tüfekle ateş açtı, 3 işi hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'de silahlı saldırı! Tüfekle ateş açtı, 3 işi hayatını kaybetti - DünyaABD'de silahlı saldırı!Dünyada bir ilk! Çin'de uçan arabalar çarpıştı - DünyaDünyada bir ilk! Uçan arabalar çarpıştıİrlanda Cumhurbaşkanı Batı ülkelerine seslendi! İsrail BM’den atılsın! - Dünya"İsrail, BM’den atılsın!"Avusturalyalı gazetecinin 'servet' sorusu Trump'ı kızdırdı! ''Liderinize söyleyeceğim'' - DünyaGazetecinin 'servet' sorusu Trump'ı kızdırdı!Dünya basını yazdı: S-300’e izin vermeyen Türkiye’nin Rum–İsrail oyununa planı hazır! - DünyaDünya basını Türkiye’nin hamlesini konuşuyorEski Fransız Bakana ''lüks takı'' soruşturması! Yetkililer harekete geçti - DünyaFransız Bakana ''lüks takı'' soruşturması!
Sonraki Haber Yükleniyor...