Nijerya'da Lassa ateşi yayılıyor! Ölü sayısı 162'ye yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 162'ye yükseldiği bildirildi. Uzmanlar halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda bir kez daha uyardı.

Nijerya'da başkent Abuja'nın yanı sıra 21 eyalette daha Lassa ateşi vakalarının artmaya devam ettiği belirtildi.

VAKA SAYISINDA ARTIŞ VAR

Ülkede 25-31 Ağustos'ta 10 yeni Lassa vakasının görüldüğü aktarılan açıklamada, böylece 1 Ocak-31 Ağustos tarihlerindeki Lassa vaka sayısının 871'e çıktığı kaydedildi.

162 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, söz konusu dönemde Lassa ateşinden hayatını kaybedenlerin sayısının 162'ye yükseldiği ifade edildi.

GEÇEN YIL DA 190 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ülkede şüpheli ve teyit edilmiş vakaların toplam sayısının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha düşük olduğu belirtilen açıklamada, kalıcı riskler konusunda uyarıda bulunuldu. Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde geçen yıl 190 kişi hayatını kaybetmişti. 

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.

