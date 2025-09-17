Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hindistan'da sel felaketi! Hayat felç oldu, çok sayıda can kaybı var

Hindistan'da sel felaketi! Hayat felç oldu, çok sayıda can kaybı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları sebebiyle hayat felç oldu. Yaşanan felaketlerde 15 kişi hayatını kaybederken 16 kişi kayboldu.

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde etkili olan şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Nehirlerin taşması sonucu evler, dükkanlar ve yollar sular altında kaldı. Altyapıda büyük hasar meydana geldi.

15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dehradun bölgesinde 13, Pithoragarh ve Nainital bölgelerinde birer kişi olmak üzere toplam 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Uttarakhand Afet Yönetim Kurumu, 16 kişinin kaybolduğunu aktardı. Kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor.

Hindistan'da sel felaketi! Hayat felç oldu, çok sayıda can kaybı var - 1. Resim

MAHSUR KALAN GENÇ KURTARILDI

Swarna Nehri'nde mahsur kalan 1 genç, Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı. Sel riski bulunan bölgelerdeki halka dikkatli olmaları ve kurallara uymaları yönünde uyarı yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

