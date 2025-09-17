Hindistan'da sel felaketi! Hayat felç oldu, çok sayıda can kaybı var
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları sebebiyle hayat felç oldu. Yaşanan felaketlerde 15 kişi hayatını kaybederken 16 kişi kayboldu.
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde etkili olan şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Nehirlerin taşması sonucu evler, dükkanlar ve yollar sular altında kaldı. Altyapıda büyük hasar meydana geldi.
15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Dehradun bölgesinde 13, Pithoragarh ve Nainital bölgelerinde birer kişi olmak üzere toplam 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Uttarakhand Afet Yönetim Kurumu, 16 kişinin kaybolduğunu aktardı. Kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor.
MAHSUR KALAN GENÇ KURTARILDI
Swarna Nehri'nde mahsur kalan 1 genç, Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı. Sel riski bulunan bölgelerdeki halka dikkatli olmaları ve kurallara uymaları yönünde uyarı yapıldı.
