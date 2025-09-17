2025-2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu maçları oynanırken gözler şimdiden 3. tura çevrildi. 2. turda tur atlayan 39 ekibe ek olarak Süper Lig ve 1. Lig takımları kupaya bu aşamada dahil olacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekimi ne zaman yapılacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı takvime göre Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçları 28-29-30 Ekim tarihlerinde oynanacak. Ancak kura çekimi için kesin tarih henüz ilan edilmedi. 2. tur kuraları, 8 Eylül'de 1. eleme turundan birkaç gün sonra çekilmişti. 3. tur için de benzer bi takvimin izlenmesi bekleniyor. Bu kapsamda Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekimleri Eylül'ün son günleri veya Ekim'in ilk haftasında yapılabilir. Resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU NE ZAMAN?

TFF takvimine göre ZTK 3. eleme turu, 28-29-30 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. Kura çekimlerinin ardından maç fikstürü belli olacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU TAKIMLARI

3. eleme turuna Süper Lig'den Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Antalyaspor, Kasımpaşa, Konyaspor ve Kayserispor katılacak.

Bunun yanında 1. lig'den Iğdır FK, Amed Sportif, Çorum FK, Ümraniyespor, Ankara Keçiörengücü, Erokspor, Vanspor, Sakaryaspor, Serik Spor ve Sarıyerspor'da turnuvaya bu aşamada dahil olacak.

Ek olarak 2. turu atlayan 39 takım 3. eleme turunda mücadele edecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ TAKVİMİ

1. Eleme Turu: 2-3-4 Eylül 2025

2. Eleme Turu: 16-17-18 Eylül 2025

3. Eleme Turu: 28-29-30 Ekim 2025

4. Eleme Turu: 2-3-4 Aralık 2025

Grup aşaması ise 23-25 Aralık 2025, 13-15 Ocak 2026, 3-4-5 Şubat 2026 ve 3-4-5 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak. Çeyrek final, yarı final ve final maçlarının tarihleri ise daha sonra açıklanacak.