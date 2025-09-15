Beşiktaş, Orkun Kökçü için harekete geçti: TFF'ye başvuracak

Beşiktaş, 13 Eylül Cumartesi akşamı oynanan RAMS Başakşehir maçının uzatma dakikalarında direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Orkun Kökçü için harekete geçti. Siyah-beyazlı kulüp, yıldız futbolcu için TFF'ye başvuracak.

FUTBOL FEDERASYONU'NA İTİRAZ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Serdal Adalı yönetimi, milli futbolcunun gördüğü kırmızı kartta "kasti" bir harekette bulunmadığını, söz konusu pozisyonla ilgili VAR ve orta hakemin niyet okuduğunu düşünüyor. Bu nedenle Beşiktaş, kırmızı karta itiraz etme kararı aldı.

Kulüp avukatlarının, gerekli belgeleri hazırlayarak, en kısa sürede Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapacağı belirtildi.