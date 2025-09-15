Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
El Bilal Toure'de "satın alma opsiyonu" gerçeği! Rakam ortaya çıktı

El Bilal Toure'de "satın alma opsiyonu" gerçeği! Rakam ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
El Bilal Toure&#039;de &quot;satın alma opsiyonu&quot; gerçeği! Rakam ortaya çıktı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, El Bilal Toure'yi "şarta bağlı satın alma opsiyonu" ile İtalyan kulübü Atalanta'dan kiraladığını duyurmuştu. 23 yaşındaki Malili santrforun sözleşmesi hakkında dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

Siyah-beyazlı takımın golcü oyuncusu El Bilal Toure, Süper Lig'de ilk golünü RAMS Başakşehir'e attı. Beşiktaş'ın Atalanta'dan kiraladığı Malili futbolcu, sözleşme şartlarıyla gündeme geldi.

El Bilal Toure'de

OPİSYON 17-18 MİLYON EURO

İtalyan basınından Il Giorno'nun haberine göre, 23 yaşındaki golcünün satın alma opsiyonunun 17-18 milyon euro aralığında olduğu belirtildi. Haberde, belirli şartların yerine getirilmesi durumunda opsiyonun "zorunlu" hale geleceği aktarıldı.

El Bilal Toure'de

Serie A'da mücadele eden Atalanta, El Bilal Toure için 2023 yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Almeria'ya 30 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

