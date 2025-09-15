Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
iOS 26 ne zaman, bugün saat kaçta gelecek?

iOS 26 ne zaman, bugün saat kaçta gelecek?

Güncelleme:
iOS 26 ne zaman, bugün saat kaçta gelecek?
Haberler

Apple, iOS 26 güncellemesinin yayınlanacağı tarih belli oldu. Bu kapsamda iOS 26'nın saat kaçta paylaşılacağı da netleşti. Dikkat çeken tasarımı ve yenilikleriyle beklenen İOS 26'nın hangi modele geleceği de belirtildi. Peki, iOS 26 ne zaman, bugün saat kaçta gelecek? İşte, iOS 26 güncellemesi alacak cihazlar ve çıkış tarihine dair tüm ayrıntılar..

iOS 26 çıkış tarihi ve saati birçok kişi tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Apple'nın büyük güncellemesi için geri sayım başladı.

Liquid Glass başta olmak üzere Apple Intelligence Türkçe dil desteği, Airpods ve carplay güncellemeleri birçok yeniliği içeriyor. Peki, "iOS 26 ne zaman, bugün saat kaçta gelecek?" İşte, iOS 26 çıkış tarihi ve saati ile özellikleri...

iOS 26 ne zaman, bugün saat kaçta gelecek? - 1. Resim

IOS 26 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

iOS 26, 15 Eylül 2025 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 20:00'den itibaren dünya genelinde aşamalı olarak kullanılacak. Ayrıca, iPhone 17 serisinin piyasaya çıkışı ile aynı zamana denk gelecek.

iOS 26 ne zaman, bugün saat kaçta gelecek? - 2. Resim

HANGİ İPHONE MODELLERİ iOS 26 GÜNCELLEMESİ ALACAK?

iPhone 16e, iPhone 16, Phone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve iPhone SE 2. nesil ve sonrası modeler iOS 26 güncellemesi alacak.

iOS 26 ne zaman, bugün saat kaçta gelecek? - 3. Resim

HANGİ İPHONE MODELLERİ iOS 26 GÜNCELLEMESİ ALAMAYACAK?

iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR iOS desteğinin dışındadır. 

