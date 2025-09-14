Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'ta Salih Uçan şoku

Beşiktaş'ta Salih Uçan şoku

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'le oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan'da gerilme ve ödem tespit edildi.

Süper Lig'de RAMS Başakşehir'le oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan'da gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Salih Uçan'ın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adale, tendon bileşkesinde (Biceps Femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Salih Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

