Galatasaray'ın rakibi Liverpool, 90+5'te kazandı ve 4'te 4 yaptı

Galatasaray'ın rakibi Liverpool, 90+5'te kazandı ve 4'te 4 yaptı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, Premier Lig'in 4. haftasında deplasmanda Burnley'i son dakikada bulduğu penaltı gollüyle 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Burnley ile Liverpool, Turf Moor Stadı'nda karşılaştı.

Liverpool, karşılaşma boyunca katı savunma yapan Burnley defansını aşmakta zorlansa da uzatma dakikalarında bulduğu golle galip geldi.

GALİBİYET 90+5'TE GELDİ

Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, 90+5. dakikada penaltıdan attığı golle Liverpool'u 1-0'lık galibiyete taşıdı.

BURNLEY 10 KİŞİ KALDI

Ev sahibi ekipte Lesley Ugochukwu, 84. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

"Kırmızılar" ligde 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü. Burnley ise 3 puanla 17. sırada kaldı.

