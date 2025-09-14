Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ne yaptın Messi? Dünya kaçırdığı penaltıyı konuşuyor

Inter Miami, MLS'te Charlotte’ye 3-0 mağlup oldu. Mücadeleye ise Inter Miami'nin formasını giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin kaçırdığı penaltı damga vurdu. Messi'nin kaçırdığı penaltı sosyal medyada da gündem oldu.

Inter Miami, MLS’te Charlotte FC ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Messi’nin takımı Inter Miami sahadan 3-0’lık yenilgiyle ayrıldı.

Maçın 30. dakikasında ise futbolseverleri kahreden bir an yaşandı. Maçın 0-0 devam ettiği 30. dakikada penaltı kazanan Inter Miami'de topun başına Lionel Messi geçti.

Lionel Messi'nin panenka vuruşunu ev sahibi takımın kalecisi Kristijan Kahlina çok rahat bir şekilde kurtardı. Messi'nin kötü vuruşu sosyal medyada da gündem oldu.

EN SON 2022’DE KAÇIRMIŞTI

Inter Miami formasıyla daha önce kullandığı üç penaltının tamamını gole çeviren Messi, son penaltı kaçırışını 2022 Dünya Kupası’nda Arjantin’in Polonya ile oynadığı grup maçında yaşamıştı.

