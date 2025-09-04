Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Lionel Messi'den veda sinyali: Hocası gözyaşlarını tutamadı

Lionel Messi'den veda sinyali: Hocası gözyaşlarını tutamadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Lionel Messi&#039;den veda sinyali: Hocası gözyaşlarını tutamadı
Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı, Venezuela, Euro 2024, Haber
Spor Haberleri

Futbol tarihinin en iyi isimlerinde biri olarak kabul edilen 38 yaşındaki yıldız Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'nın Venezuela ile oynayacağı maç öncesinde veda sinyali verdi.

Futbol tarihinin en önemli isimlerinden kabul edilen Arjantinli süperstar Lionel Messi, bu gece Türkiye saati ile 2.30'da oynanacak Arjantin-Venezuela maçı öncesi dikkat çeken açıklamalar yaptı.

SON MAÇ OLABİLECEĞİNİ İMA ETTİ

Arjantin-Venezuela maçı öncesi açıklamalarda bulunan Messi, bu karşılaşmanın milli takım kariyerinin son iç saha maçı olabileceğini ima etti.

"BUNDAN SONRASI NE GETİRİR BİLMİYORUM"

Venezuela maçının kendisi için özel olacağını söyleyen Messi, "Bu maç çok özel olacak, dolayısıyla tüm ailem yanımda olacak. Eşim, çocuklarım, annem ve babam, kardeşlerim. Bugünü böyle geçireceğiz. Bundan sonrası ne getirir bilmiyorum, Venezuela maçından sonra hazırlık maçları veya başka maçlar olur mu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Lionel Messi'den veda sinyali: Hocası gözyaşlarını tutamadı - 1. Resim

Kariyerine MLS ekiplerinden Inter Miami'de devam eden Lionel Messi, 38 yaşına girerken yıldız oyuncu hakkındaki emeklilik iddiaları daha güç kazanmaya başladı.

KUPALARLA DOLU HARİKA BİR KARİYER

Harika kariyerine 8 Ballon d'Or, 10 La Liga şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Ligue 1 şampiyonluğu sığdıran Messi, 2022 yılında Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası zaferi yaşadı.

HOCASI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Öte yandan bu maçın Messi için son iç saha maçı olup olmayacağı sorulan Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, bu soru karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

