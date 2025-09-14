Milli boksör Büşra Işıldar dünya ikincisi oldu

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

İngiltere'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda finale çıkan milli boksörümüz Büşra Işıldar, İrlandalı Aoife O’Rouke’ye 5-0 yenilerek dünya ikincisi oldu.

İngiltere'nin Liverpool şehrinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nın son gününde Büşra Işıldar, 75 kilo finalinde üç Avrupa şampiyonluğu bulunan İrlandalı boksör Aoife O'Rourke ile karşılaştı.

Rakibine 5-0 yenilen milli boksörümüz dünya ikincisi olarak şampiyonayı tamamladı. Aoife O'Rourke ise ilk kez dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

AYNI YIL İKİ MADALYA

Fenerbahçe Kulübünün sporcusu Büşra Işıldar, 2025 yılında dünya şampiyonalarında iki madalya kazandı.

Sırbistan'da mart ayında düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda final oynayan ve gümüş madalya kazanan Büşra, İngiltere'de de gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

