İngiltere’nin kalbi kaynıyor! Yüz binler sokağa döküldü: İslam karşıtlarıyla antifaşistler karşı karşıya

İngiltere’nin başkenti Londra, cumartesi günü on yılların en büyük aşırı sağcı mitingine sahne oldu. Metropolitan Polisi, aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson’ın (gerçek adı Stephen Yaxley-Lennon) önderlik ettiği “Birleşik Krallığı Birleştir” yürüyüşüne yaklaşık 110.000 kişinin katıldığını açıkladı.

Aynı anda düzenlenen “Irkçılığa Karşı Dur” yürüyüşünde ise yaklaşık 5.000 kişi sokaklara çıkarak aşırı sağa karşı slogan attı.

KARŞI PROTESTO: MÜLTECİLER HOŞ GELDİNİZ

Russell Meydanı’nda toplanan antifaşist göstericiler, “Mülteciler hoş geldiniz” ve “Tommy Robinson’a karşı” pankartları taşıdı. Yürüyüş boyunca “yüksek sesle söyle, net söyle, mülteciler buraya hoş geldiniz” sloganları yükseldi. Karşı protesto grubu, Whitehall’a doğru yürüyerek “sokaklarımız”, “birleşen halk asla yenilmez” ve “faşistleri şimdi durdurun” sloganları attı.

Metropolitan Polisi, kalabalık grupları polis minibüsleri ve barikatlarla birbirinden ayırdı. CCTV ve polis helikopterleriyle takip edilen gösterilerde şu ana kadar ciddi bir olay yaşanmadığı bildirildi.

POLİS YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

ROBİNSON: İNGİLTERE NİHAYET UYANDI

Gösteride konuşan Tommy Robinson, “İngiltere nihayet uyandı” ifadelerini kullandı. Kalabalık, St George ve Union Jack bayraklarıyla yürüyüşe destek verdi.

"AŞIRI SAĞ TOPLUM İÇİN TEHDİT"

İşçi Partisi milletvekili Diane Abbott, “Aşırı sağ, tüm toplum için bir tehdittir. İlk hedefleri sığınmacılar ve Müslümanlar, ancak şimdi göçmenlere, siyahlara, sendikacılara, dini azınlıklara ve ırkçılığa karşı duran herkese yöneliyorlar” şeklinde konuştu.

Unite Against Fascism’in kurucusu Weyman Bennett ise, “Tommy Robinson korkmamız gerektiğini söylüyor, ama asıl korkması gereken onlar. Irkçılara ve faşistlere karşı duruyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD'DEKİ CİNAYET DE GÜNDEMDEYDİ

Gösteriler, bu hafta ABD’de öldürülen aşırı sağcı aktivist Charlie Kirk’ün ardından düzenlendi. Robinson destekçileri, Kirk’ün adının yazılı olduğu pankartlar taşırken, karşıt göstericiler ise onun geçmişteki ırkçı söylemlerini hatırlatarak tepki gösterdi.