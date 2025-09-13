Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Avustralya'da polis şehirlere girişi kapattı! Irkçılık karşıtlarıyla aşırı sağcılar karşı karşıya

Avustralya'da polis şehirlere girişi kapattı! Irkçılık karşıtlarıyla aşırı sağcılar karşı karşıya

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Avustralya&#039;da polis şehirlere girişi kapattı! Irkçılık karşıtlarıyla aşırı sağcılar karşı karşıya
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Avustralya sokakları hafta sonu adeta savaş alanına döndü. Melbourne, Sidney, Brisbane, Adelaide, Perth, Hobart ve Darwin’de binlerce kişi aynı anda sokağa çıktı. Yerli halkın egemenliği ve ırkçılık karşıtı gösteriler, göçmen ve hükümet karşıtı mitinglerle çakışınca şehir merkezlerinde tansiyon yükseldi, polis bazı bölgeleri özel güvenlik alanı ilan etti.

Avustralya’nın farklı eyaletlerinde binlerce kişi, cumartesi günü düzenlenen protestolarda sokaklara çıktı. Yerli halkın egemenliği ve ırkçılık karşıtı gösteriler, aynı saatlerde göçmen ve hükümet karşıtı grupların protestolarıyla karşı karşıya geldi.

Gösteriler, Melbourne, Sidney, Brisbane, Adelaide, Perth, Hobart ve Darwin gibi şehirlerde gerçekleşti. Çok sayıda noktada polis grupları birbirinden ayırdı, şehir merkezlerinde yollar kapatıldı.

Avustralya'da polis şehirlere girişi kapattı! Irkçılık karşıtlarıyla aşırı sağcılar karşı karşıya! - 1. Resim

MELBOURNE: GERİLİM YÜKSEKTİ, ÖZEL BÖLGE İLAN EDİLDİ

Melbourne'de, Yerli Egemenliği protestoları kapsamında Flinders Street İstasyonu önünde toplanan göstericiler, Aborjin ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Gösterinin, Kings Domain'deki First Nations kampına yönelik saldırıya tepki olarak düzenlendiği açıklandı.

Aynı bölgede toplanan aşırı sağcı göstericiler ise hükümete yönelik yolsuzluk ve enerji politikası suçlamalarında bulundu. Göçmen karşıtı açıklamalar da mitingde yer aldı.

Polis, şehrin bir bölümünü özel bölge ilan etti. Protestolar sırasında bir kişinin biber gazıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi. Birkaç gösterici gözaltına alındı.

Avustralya'da polis şehirlere girişi kapattı! Irkçılık karşıtlarıyla aşırı sağcılar karşı karşıya! - 2. Resim

SİDNEY: İKİ AYRI MİTİNG, BİNLERCE KATILIMCI

Sidney'de, "Avustralya Hükümetinin Yolsuzluğuna Karşı Birleşiyor" başlıklı mitinge yaklaşık 3.000 kişi katıldı. Göçmenlik, dijital kimlik, aşı ve nakitsiz toplum gibi gündem maddeleri öne çıktı.

Ayrı bir grup ise "The Black Caucus" adlı First Nations örgütü öncülüğünde ırkçılık ve Neo-Nazizm karşıtı bir miting düzenledi. Yaklaşık 1.000 kişinin katıldığı etkinlikte geleneksel danslar sergilendi, Melbourne’daki saldırılar kınandı.

BRİSBANE: AYNI ŞEHİRDE ÜÇ AYRI PROTESTO

Brisbane’de, 1.000 kişi Şehir Botanik Bahçeleri’nde toplanarak hükümet karşıtı miting düzenledi. Aynı saatlerde Musgrave Park’ta 500 kişi ırkçılık karşıtı gösteriye katıldı. Öğle saatlerinde King George Meydanı’nda ise Yerli Egemenliği Mitingi yapıldı.

ADELAİDE: İKİ GRUP AYRI MESAJ VERDİ

Adelaide’de, Victoria Meydanı’nda bir grup ırkçılığı protesto ederken, North Terrace boyunca yürüyen kalabalık "hükümetin istifasını" talep etti. Göçmen karşıtı sloganların da yer aldığı mitingde, ABD'li muhafazakar Charlie Kirk için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Organizatörlerden Mark Aldridge, “neo-Nazilerin hoş karşılanmadığını” vurguladı.

HOBART: ABORJİN LİDERLERDEN SERT AÇIKLAMALAR

Hobart'ta Parlamento Çimleri'nde yapılan mitinge yüzlerce kişi katıldı. Palawa kökenli Cody Gangell-Smith, Melbourne'daki kamp saldırısını "ırkçı şiddet" olarak nitelendirerek “Bu terörizmdi” ifadesini kullandı. "Ulusal Sosyalist Ağ’ın terör örgütü ilan edilmesi" çağrısı yapıldı.

Etkinlikte Filistin yanlısı temsilciler de konuşma yaptı.

PERTH: GÖÇMEN KARŞITLARI VE YERLİ HAKLARI DESTEKÇİLERİ KARŞI KARŞIYA

Perth’te, Yüksek Mahkeme Bahçeleri’nde toplanan 500 kişilik grup, göçmen karşıtı ve hükümet karşıtı mesajlar verdi. Katılımcılar Charlie Kirk’ün anısına saygı duruşunda bulundu.

Aynı anda şehir merkezinde yapılan karşı mitingde ise Filistin destekçileri ve iklim aktivistleri bir araya geldi. Polis iki kalabalık arasında tampon bölge oluşturdu.

DARWİN: SENATÖRE DESTEK GÖSTERİSİ

Kuzey Bölgesi’nde, Darwin'deki mitingde bazı protestocular, Senatör Jacinta Nampijinpa Price’a destek verdi. Göstericiler, senatöre yönelik eleştirilere karşı öfkelerini dile getirdi.

Kaynak: Dış Haberler
Eski eşini eşarbıyla boğarak öldürdü! 16 saat sonra kan donduran itiraf…Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail BM'ye bağlı okula bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Dünyaİsrail BM'ye bağlı okula bomba yağdırdı!Microsoft geri adım attı! Teams artık zorunlu olmayacak - DünyaMicrosoft geri adım attı! Artık zorunlu olmayacakNATO alarmda! Rutte: Hepimiz doğrudan Rus tehdidi altındayız - Dünya"Hepimiz doğrudan Rus tehdidi altındayız"FBI ajanı Bobby Chacon Turkiyegazetesi.com.tr’ye konuştu: ABD’de siyasi şiddet ölümcül noktada - DünyaFBI ajanı Turkiyegazetesi.com.tr’ye konuştuABD’nin nükleer canavarı İran’ın burnunun dibinde ortaya çıktı! - DünyaABD’nin nükleer canavarı İran’da aniden ortaya çıktıİsrail, Gazze’yi tamamen işgal etmek için yeni tahliye planı hazırladı - DünyaNetanyahu'nun sürgün planında yeni gelişme
Sonraki Haber Yükleniyor...