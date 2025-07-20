Gizemli virüs ülkeyi esir aldı! Avustralya'da alarm zilleri çalıyor

Avustralya'nın Queensland eyaletinde, daha önce dünya genelinde yalnızca bir kez rastlanan ölümcül Mpox (maymun çiçeği) virüsünün Clade 1 türü yeniden tespit edildi. Yurt dışı seyahatinden dönen bir yolcuda doğrulanan vakayla birlikte sağlık yetkilileri alarma geçti.

Avustralya’nın Queensland eyaletine yurt dışından dönen bir yolcuda, daha önce ülkede yalnızca bir kez rastlanan Mpox (maymun çiçeği) virüsünün Clade 1 türü tespit edildi.

Metro South bölgesinde doğrulanan vakanın ardından, temaslı takibi başlatıldı.

"RİSK DÜŞÜK, TAKİP SÜRÜYOR"

Queensland Sağlık Bakanı Tim Nicholls, “Toplumun geneline yönelik risk şu anda oldukça sınırlı. Ancak durumu yakından izliyoruz” dedi.

Queensland Sağlık Bakanı Tim Nicholls

Mpox, ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, yorgunluk, lenf bezlerinde şişlik ve sonrasında ortaya çıkan çiçek benzeri döküntüler ile kendini gösteriyor. Enfeksiyon, çoğunlukla yakın temasla bulaşıyor. Clade 1 türü, daha önce ensefalit ve zatürre gibi ciddi komplikasyonlara da yol açmıştı.

DSÖ UYARDI

Dünya Sağlık Örgütü, mpox salgınını Ağustos 2024'te uluslararası endişe kaynağı olarak bir halk sağlığı acil durumu ilan etti.

Hastalık ilk olarak Avustralya'da ilk olarak 2022'de Avustralya Ulusal Bildirilebilir Hastalık Gözetim Sistemi'ne göre 2024'te 1400'den fazla olan vaka sayısı artarak tespit edildi.

2025 yılında yaklaşık 150 doğrulanmış pmox vakası görüldü.