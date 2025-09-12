Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Milli boksör Şeyma Düztaş bir ilki başardı: Dünya üçüncüsü oldu

Milli boksör Şeyma Düztaş bir ilki başardı: Dünya üçüncüsü oldu
Milli boksör Şeyma Düztaş, İngiltere'de devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar +80 kiloda bronz madalya kazandı.

İngiltere'de devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar +80 kiloda milli sporcu Şeyma Düztaş, bronz madalya kazandı.

BRONZLA TAMAMLADI

İngiltere'nin Liverpool şehrinde düzenlenen şampiyonada Şeyma, yarı finalde Hindistan'dan Nupur Sheoran'la karşılaştı. Rakibine 5-0 yenilen Şeyma, finale kalamadı ve şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.

İLK MADALYA SEVİNDİ

Şeyma Düztaş, büyükler kategorisinde dünya şampiyonalarında ilk madalyasını bronz olarak elde etti.

