Milli boksör Şeyma Düztaş bir ilki başardı: Dünya üçüncüsü oldu
Milli boksör Şeyma Düztaş, İngiltere'de devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar +80 kiloda bronz madalya kazandı.
BRONZLA TAMAMLADI
İngiltere'nin Liverpool şehrinde düzenlenen şampiyonada Şeyma, yarı finalde Hindistan'dan Nupur Sheoran'la karşılaştı. Rakibine 5-0 yenilen Şeyma, finale kalamadı ve şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.
İLK MADALYA SEVİNDİ
Şeyma Düztaş, büyükler kategorisinde dünya şampiyonalarında ilk madalyasını bronz olarak elde etti.
