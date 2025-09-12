Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'dan Eyüpspor'a transfer: İmzayı attı

Galatasaray'dan Eyüpspor'a transfer: İmzayı attı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekibi Eyüpspor, Galatasaray'dan genç kaleci Jankat Yılmaz ve Senegal’in FC Guediawaye Kulübü’nden 20 yaşındaki defans oyuncusu Gilbert Mendy’yi 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Transferin son gününde art arda isimleri açıklayan Süper Lig ekibi Eyüpspor, Galatasaray'dan genç kaleci Jankat Yılmaz ve Gilbert Mendy’yi renklerine bağladı.

SCOUT TRANSFERİ

Gilbert Mendy için düzenlenen imza töreninde konuşan Asbaşkan Fatih Kulaksız, "Gilbert, scout ekibimizin neredeyse sıfır maliyetle kulübümüze kazandırdığı önemli bir oyuncu. Potansiyeli yüksek ve uzun vadede hem sahada katkı sağlayacak hem de kulübümüze bonservis bedeli kazandırabilecek bir isim olduğuna inanıyoruz. Bu transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"KENDİMİ KANITLAMAK İSTİYORUM"

Mendy ise, "Eyüpspor’da olduğum için çok mutluyum. Burada kendimi kanıtlamak ve takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

GALATASARAY'DAN EYÜPSPOR'A

Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, yaklaşık 2 aydır Jankat'ın transferi için uğraştıklarını belirterek, "Jankat'ın transferinde Galatasaray Kulübüne sürecin her aşamasında bize yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz. Galatasaray'daki kaleci transferi sürecinin uzaması nedeniyle Jankat'ın gelmesi biraz gecikmeli gerçekleşti. Jankat, Marcos Felipe ile rekabet edebilecek ve uzun vadede milli takımın kalesini koruyabilecek potansiyele sahip çok değerli bir kaleci. İnşallah bu sezon bize önemli katkı sağlayacak ve biz de onun gelişimine destek olacağız. Bu transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Jankat Yılmaz da Eyüpspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada kendimi geliştirmek ve takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum. Formamı giyeceğim her maçta elimden gelenin en iyisini yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

