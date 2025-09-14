Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Volkan Demirel'den Galatasaraylı yıldıza: Süper Lig'e uygun değil

Futbol yorumcusu Volkan Demirel, Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ın Eyüpspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Galatasaray'ın Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Leroy Sane'yi değerlendiren Demirel, çarpıcı tespitler yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti ve yoluna kayıpsız devam etti. Müsabakayı Now Spor'da değerlendiren Volkan Demirel, Leroy Sane hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"RAHAT HAREKET ETTİRMEZLER"

Süper Lig'de alan bulmanın zor olduğunu vurgulayan Demirel, "Sane bence Süper Lig'e uygun bir oyuncu değil. Türkiye'de bakmayın rahat hareket ettirmezler adama. O biraz topla beceri göstermeye çalışan bir oyuncu iş yapmaktansa. Ben topla bir şeyler yapabiliyorum' diye düşünüyor ama Süper Lig'de basıyorlar 2 kişi. Bir sıkıştırdığı zaman alan bulamazsın, alan yok. Ben sol bek oyuncusuyum Sane var karşımda, ben o alanı vermem ona." dedi.

"FİZİKSEL OLARAK HAZIR DEĞİL"

Sane'nin fiziksel olarak hazır olmadığını kaydeden Volkan Demirel, "Biraz sert oldun mu... Sane bence biraz yumuşak bir oyuncu. Alan bulursa gider, alan bulamazsa zor. Fiziksel olarak tam değil bence şu anda." şeklinde konuştu.

