Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza eleştiri: Hiç beğenmedim

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Süper Lig'de Galatasaray'ın Eyüpspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı Kontraspor Youtube kanalında değerlendirdi.

"AVRUPA'DA 4-5 KATI DAHA İYİ OYNAMAN LAZIM"

"Ağır bir tempoda oynandı maç. Galatasaray; bugün yüzde 30'uyla oynadı, 2-0 kazandı. Bu oyun; Süper Lig'e yetiyor, 5'te 5 abi ama işin Şampiyonlar Ligi tarafı sıkıntı. Birçok maçı da bu tempoda oynadı. Avrupa'da bu oyunun 4-5 katı iyi oynaman lazım."

Kahveci'nin değerlendirmeleri şu şekilde:

"FAZLA KİLOSUYLA GOLÜNÜ ATTI"

"Normalde kredisi olmasa devre arasında ilk çıkacak oyuncuydu. Neden çıkarmadığını da gördük. Bugün sahada yürüyerek, fazla kilosuyla golünü attı. Şaka maka 120-130 dakika oynadı, 3 tane golü var! Bu adam golcü abi. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bu fiziksel durumuyla saç baş yoldurabilir. Süper Lig'de ise farkını ortaya koyuyor."

"BARIŞ ALPER EN ETKİLİ İSİMDİ"

"Maçın kilit anı Barış-Sara değişikliği. Barış, oyuna girdikten sonra çok fazla şut çekti ve en etkili oyuncuydu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi seviyesinde Barış Alper Yılmaz'a ihtiyacı var, bugün net bir şekilde gördük."

"SAHADA YOKTU"

"Leroy Sane'yi Kayserispor maçı dışında hiç beğenmedim. Beklentilerin altında kaldı. Eyüpspor çok kapandı diyeceğim ama Bayern'e, City'ye karşı da kapanıyorlardı. İlk yarıdaki futbol, kabul edilebilir değil. İlk yarı atletik bir takım değil, teknik bir takımdı ama hiçbir şey üretemedi. Icardi ve Sane, sahada yoktu."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE AĞIR ÖDETİRLER"

"Uğurcan'ın performansını beğenmedim. Uğurcan'a hep Buffon demişimdir ama ona Buffon bonservisi verileceğini de düşünmemiştim. Bu maçtaki pas hatalarını Şampiyonlar Ligi'nde ağır ödetirler. Singo'yu beğendim. Sallai, sağ bek oynamaya alıştı onu da beğendim."