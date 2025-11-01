Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Vitor Pereira'nın kâbusu sürüyor: Taraftar ayağa kalktı, kovulmasını istiyorlar

Vitor Pereira'nın kâbusu sürüyor: Taraftar ayağa kalktı, kovulmasını istiyorlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Vitor Pereira&#039;nın kâbusu sürüyor: Taraftar ayağa kalktı, kovulmasını istiyorlar
Vitor Pereira, Wolverhampton, Fulham, Premier Lig, Mağlubiyet, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhampton, deplasmanda Fulham'a 3-0 mağlup oldu ve bu sezon henüz galibiyetle tanışamadı. Çıktığı 10 maçta 3 puan yüzü göremeyen Wolves, 2 puanla ligin dibine demir atarken Portekizli teknik adama tepkiler yükseldi.

Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fulham ile karşı karşıya geldi.

Craven Cottage'da oynanan müsabakadan ev sahibi Fulham, 3-0 galip ayrıldı ve 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

WOLVERHAMPTON 10 KİŞİ TAMAMLADI

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri R. Sessegnon, H. Wilson ve Mosquera (KK) attı. Wolverhampton'da Agbadou, 36. dakikada kırmızı kartla ihraç edildi.

FULHAM'IN KÖTÜ SERİSİ BİTTİ

Bu sonuçla 4 maçlık mağlubiyet serisine son veren Fulham, 11 puanla 14. sıraya yükseldi. 

LİGİN DİBİNE DEMİR ATTI

Wolverhampton ise Vitor Pereira yönetiminde ligde 10 maçta 8. mağlubiyetini aldı ve 2 puanla son sırada kaldı.

Vitor Pereira'nın kâbusu sürüyor: Taraftar ayağa kalktı, kovulmasını istiyorlar - 1. Resim

TARAFTAR GÖNDERİLMESİNİ İSTİYOR

Wolverhamptonlı taraftarlar, son olarak Fulham yenilgisinin ardından Pereira'ya olan tepkilerini yükselterek kovulması gerektiği yönünde paylaşımlar yaptı.

PEREIRA'NIN SÖZLEŞMESİ VE GEÇMİŞ PERFORMANSI

Aralık 2024’te Gary O’Neil’in yerine göreve gelen Vitor Pereira, takımın başına geldiğinde Wolves ligde 19. sıradaydı. Mart ve nisan aylarında alınan altı galibiyetlik seriyle Wolves’u düşme hattından çıkaran Pereira, sezonu 17 puan farkla güvenli bölgede tamamlamıştı. Bu performans, 3 yıllık yeni sözleşme almasının yolunu açtı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tarım işçilerinin kavgası çatışmaya dönüştü! Çok sayıda yaralı varEurofighter ile KAAN tandemi Tel Aviv'de yankılandı: Türkiye gökyüzünün oyun kurucusu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Derbide sakatlık şoku: Yıldız isim devam edemedi - SporDerbide sakatlık şoku: Yıldız isim devam edemediGalatasaray - Trabzonspor maçı öncesi Uğurcan Çakır'a küfürlü tepki: Yıldız kaleciden dikkat çeken hareket - SporRams Park'ta Uğurcan Çakır'a küfürlü tepkiVolkan Demirel kötü başladı: İzmir'den eli boş döndü - SporVolkan Demirel yeni takımında kötü başladıInter'de şaşırtan Hakan Çalhanoğlu kararı: Kimse beklemiyordu - SporInter'de şaşırtan Hakan Çalhanoğlu kararı: Kimse beklemiyorduAcun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti: Zirve yürüyüşü sürüyor - SporAcun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti: Zirve yürüyüşü sürüyorCanlı: Galatasaray'ın konuğu Trabzonspor - SporRams Park'ta iki takım da gol için bastırıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...