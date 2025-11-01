Vitor Pereira'nın kâbusu sürüyor: Taraftar ayağa kalktı, kovulmasını istiyorlar

Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fulham ile karşı karşıya geldi.

Craven Cottage'da oynanan müsabakadan ev sahibi Fulham, 3-0 galip ayrıldı ve 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

WOLVERHAMPTON 10 KİŞİ TAMAMLADI

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri R. Sessegnon, H. Wilson ve Mosquera (KK) attı. Wolverhampton'da Agbadou, 36. dakikada kırmızı kartla ihraç edildi.

FULHAM'IN KÖTÜ SERİSİ BİTTİ

Bu sonuçla 4 maçlık mağlubiyet serisine son veren Fulham, 11 puanla 14. sıraya yükseldi.

LİGİN DİBİNE DEMİR ATTI

Wolverhampton ise Vitor Pereira yönetiminde ligde 10 maçta 8. mağlubiyetini aldı ve 2 puanla son sırada kaldı.

TARAFTAR GÖNDERİLMESİNİ İSTİYOR

Wolverhamptonlı taraftarlar, son olarak Fulham yenilgisinin ardından Pereira'ya olan tepkilerini yükselterek kovulması gerektiği yönünde paylaşımlar yaptı.

PEREIRA'NIN SÖZLEŞMESİ VE GEÇMİŞ PERFORMANSI

Aralık 2024’te Gary O’Neil’in yerine göreve gelen Vitor Pereira, takımın başına geldiğinde Wolves ligde 19. sıradaydı. Mart ve nisan aylarında alınan altı galibiyetlik seriyle Wolves’u düşme hattından çıkaran Pereira, sezonu 17 puan farkla güvenli bölgede tamamlamıştı. Bu performans, 3 yıllık yeni sözleşme almasının yolunu açtı.