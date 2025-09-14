Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı hakemi Ozan Ergün kimdir, hangi maçları yönetti? VAR hakemi Davut Dakul Çelik oldu!

- Güncelleme:
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı hakemi Ozan Ergün kimdir, hangi maçları yönetti? VAR hakemi Davut Dakul Çelik oldu!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı hakemi Ozan Ergün kimdir, hangi maçları yönetti merak ediliyor. 14 Eylül 2025 Pazar günü Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda sahne alacak derbiyi Ozan Ergün yönetecek. VAR görevini ise Davut Dakul Çelik üstlenecek.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı hakemi Ozan Ergün kimdir, hangi maçları yönetti soruları maç öncesi gündemde. Ozan Ergün 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe’nin Başakşehir’i 3-1 ve Eyüpspor’u 2-1 yendiği karşılaşmalarda görev almıştı. Maçlarda sarı-lacivertlilere 3, rakip takımlara ise 6 sarı ve 1 kırmızı kart çıkardı.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı hakemi Ozan Ergün kimdir, hangi maçları yönetti? VAR hakemi Davut Dakul Çelik oldu! - 1. Resim

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ OZAN ERGÜN KİMDİR?

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin hakemi Ozan Ergün olarak açıklandı. İstanbul bölgesi üst klasman hakemi olarak görev yapan Ergün, TFF çatısı altında uzun yıllardır farklı liglerde ve turnuvalarda deneyim kazandı.

Kariyerine 2013 yılında alt liglerde başlayan Ergün, kısa sürede Süper Lig’e yükseldi ve son yıllarda üst düzey karşılaşmalarda görev alarak dikkat çekti.

2024-2025 sezonunda Süper Lig’de 22 maç yöneten Ergün, aynı zamanda 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig, Türkiye Kupası ve U19 Elit Ligi gibi organizasyonlarda da düdük çaldı.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı hakemi Ozan Ergün kimdir, hangi maçları yönetti? VAR hakemi Davut Dakul Çelik oldu! - 2. Resim

OZAN ERGÜN HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Ozan Ergün 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe’nin Başakşehir’i 3-1, Eyüpspor’u ise 2-1 yendiği karşılaşmalarda düdük çaldı.

Trabzonspor’un Ergün yönetiminde oynadığı maçlar arasında ise Bodrum FK karşısında 1-0 galibiyet, Konyaspor deplasmanında 1-0 mağlubiyet ve Samsunspor ile 2-2 berabere kalınan mücadeleler bulunuyor. Üç maçta bordo-mavililer toplam 14 sarı kart görürken, rakip takımlar 7 sarı kartla cezalandırıldı.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı hakemi Ozan Ergün kimdir, hangi maçları yönetti? VAR hakemi Davut Dakul Çelik oldu! - 3. Resim

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI HAKEM KADROSU

14 Eylül 2025 Pazar günü oynanacak derbide hakem kadrosu da netleşti. Ozan Ergün maçın baş hakemi olarak görev yapacak. Yardımcı hakemler Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay olurken, dördüncü hakem Ali Yılmaz olarak belirlendi.

VAR uygulamasını Davut Dakul Çelik, AVAR’ı ise Serkan Çimen yönetecek. 

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı hakemi Ozan Ergün kimdir, hangi maçları yönetti? VAR hakemi Davut Dakul Çelik oldu! - 4. Resim

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR SON MAÇLAR

2024-25 SL - Fenerbahçe 4:1 Trabzonspor

2024-25 SL - Trabzonspor 2:3 Fenerbahçe

2023-24 SL - Trabzonspor 2:3 Fenerbahçe

2023-24 SL - Fenerbahçe 2:3 Trabzonspor

2022-23 SL - Fenerbahçe 3:1 Trabzonspor

Kaynak: Türkiye Gazetesi

