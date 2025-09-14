Jhon Duran ve Edson Alvarez Trabzonspor maçında neden yok? Fenerbahçe kadrosunda yoklar

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor’u ağırlayan Fenerbahçe, kritik mücadeleye 5 oyuncu eksik çıkacak. Sarı-lacivertlilerde özellikle Jhon Duran ve Edson Alvarez’in yokluğu dikkat çekti. İki futbolcunun sakatlık süreçleri ve dönüş takvimi hakkında son gelişmeler belli oldu.

JHON DURAN TRABZONSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, SAKAT MI?

Kolombiyalı forvet Jhon Duran, Benfica ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda sakatlanmıştı. Maçın son dakikalarında oyundan çıkmak zorunda kalan genç golcü, daha sonra tedavi için İspanya’ya gönderildi. Barcelona’da tedavi gören Duran'ın ameliyat iddialarına rağmen bıçak altına yatmadığı ifade edildi.

Yıldız futbolcunun durumu günlük olarak takip ediliyor. Tedavi sonrası İstanbul’a dönüşü planlansa da Trabzonspor maçına yetişemedi. Bu sezon 6 maçta 1 gol ve 1 asist yapan 21 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerde önemli bir hücum alternatifi olarak görülüyor.

EDSON ALVAREZ NEDEN YOK, SAKAT MI?

Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı Meksikalı orta saha Edson Alvarez, Meksika milli maçında sakatlandı. Japonya ile oynanan hazırlık karşılaşmasının 32. dakikasında adalesinde problem yaşayan Alvarez, oyuna devam edemedi.

Yapılan kontrollerde sağ arka adalesinde zorlanma tespit edilen 28 yaşındaki oyuncu, Meksika Milli Takımı kampını yarıda bırakarak İstanbul’a döndü. Alvarez’in tedavisine kulüp tesislerinde başlandı.

JHON DURAN VE EDSON ALVAREZ NE ZAMAN DÖNECEK?

Jhon Duran’ın tedavisi Barcelona’da tamamlandıktan sonra İstanbul’a dönmesi planlandı. Genç forvetin milli ara sonrası takıma katılması bekleniyordu ancak tam olarak ne zaman sahalara döneceği henüz netleşmedi. Sağlık ekibinin yaptığı kontroller sonrası önümüzdeki maçlarda oynama durumu belli olacak.

Edson Alvarez’in ise 1-2 hafta içinde sahalara dönmesi öngörülüyor. Adale sakatlığının daha uzun sürmemesi için oyuncunun durumu dikkatle takip ediliyor.