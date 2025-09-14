Fenerbahçe-Trabzonspor maçı nereden izlenir? FB-TS maç yayın bilgileri belli oldu

Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, ligdeki bir maç eksiğine rağmen çıkış ararken Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor. Derbinin yayın saati ve kanalı resmen netleşti.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşması bu akşam 19.00’da başlayacak ve beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak. Yayını televizyon üzerinden Digiturk/KabloTV numaralarıyla ya da beIN CONNECT dijital servisi aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Türkiye Futbol Federasyonu, EuroBasket 2025 Finali’yle çakışmaması için derbinin saatini 20.00’dan 19.00’a çekti.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç yayını Bein Sports 1'de ekrana gelecek. Derbinin canlı yayını için şifreli erişim gerekiyor. Maçı takip etmek için Bein Sports abonesi olmak gerekiyor. İki takım 138. randevusuna çıkarken ligde 104. kez karşılaştı. Toplam 137 maçın 54'ünü sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti. 39 müsabaka ise berabere bitti.

Fenerbahçe 180 gol atarken Trabzonspor 157 kez gol sevinci yaşadı.

FB-TS MAÇI CANLI İZLE

Televizyonda beIN SPORTS 1, çevrimiçinde ise beIN CONNECT üzerinden yasal canlı yayın mevcut. Yayın, Süper Lig’in lisanslı tek yayıncısı kapsamında şifreli verilir. Maç önü, devre arası ve maç sonu yayın akışı beIN ekranlarında devam edecek.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI NEREDE?

Derbi, İstanbul Chobani/Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Maçın düdüğünü 19.00 da karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün tarafından çalınacak.