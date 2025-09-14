Bugün hangi maçlar var? Fenerbahçe-Trabzonspor maç saati belli oldu
14 Eylül Pazar günü futbolseverlerin gözü Süper Lig’deki dev derbi sahne alacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken maç saati, hem taraftar hem basketbol severler için kritik bir zaman dilimine denk gelmesi nedeniyle değiştirildi. Bu gelişmeyle birlikte 14 Eylül 'bugün hangi maçlar var' merak konusu oldu.
Futbolseverler “Bugün hangi maçlar var?” sorusuna Süper Lig, 1. Lig ve Avrupa ligleri üzerinden cevap arıyor. Süper Lig’de bu hafta öne çıkan karşılaşma Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi olacak. Maçın saatinin değiştirilmesinin ardından "Fenerbahçe-Trabzonspor maçı saat kaçta?" araştırılıyor.
FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçı başlangıçta 20.00 olarak planlanmıştı. Ancak A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025 final maçının aynı gün saat 21.00’da oynayacak olması saat değişikliği yapılmasına neden oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kulüplerin ortak kararıyla Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşması 19.00'da başlayacak. Milli arada İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'yu takımın başına getiren Fenerbahçe, genç çalıştırıcı yönetimindeki ilk karşılaşmasına Trabzonspor karşısında çıkacak.
TÜRKİYE-ALMANYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
EuroBasket finalinde karşılaşan Türkiye-Almanya basketbol maçı 21.00'de oynanacak. Maç, TRT 1'den canlı yayınlanacak.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig
17.00 | Kayserispor-Göztepe | beIN Sports 2
19.00 | Gaziantep FK-Kocaelispor | beIN Sports 3
19.00 | Fenerbahçe-Trabzonspor | beIN Sports 1
Trendyol 1. Lig
16.00 | Iğdır FK-Serik Spor | beIN Max 1, tabii Spor 6
16.00 Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü | TRT Spor, beIN Max 2
19.00 Amed SK-Pendikspor | TRT Spor, beIN Max 1
EuroBasket
Yunanistan-Finlandiya 3'üncülük maçı | Yayın yok
Türkiye-Almanya | TRT 1
Premier Lig
16.00 | Burnley-Liverpool
18.30 | Manchester City-Manchester United
La Liga
15.00 | Celta Vigo-Girona
17.15 | Levante-Real Betis
19.30 | Osasuna-Rayo Vallecano
22.00 | Barcelona-Valencia
Serie A
13.30 | Roma-Torino
16.00 | Pisa-Udinese
16.00 | Atalanta-Lecce
19.00 | Sassuolo-Lazio
21.45 | Milan-Bologna