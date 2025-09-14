Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bugün hangi maçlar var? Fenerbahçe-Trabzonspor maç saati belli oldu

14 Eylül Pazar günü futbolseverlerin gözü Süper Lig’deki dev derbi sahne alacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken maç saati, hem taraftar hem basketbol severler için kritik bir zaman dilimine denk gelmesi nedeniyle değiştirildi. Bu gelişmeyle birlikte 14 Eylül 'bugün hangi maçlar var' merak konusu oldu.

Futbolseverler “Bugün hangi maçlar var?” sorusuna Süper Lig, 1. Lig ve Avrupa ligleri üzerinden cevap arıyor. Süper Lig’de bu hafta öne çıkan karşılaşma Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi olacak. Maçın saatinin değiştirilmesinin ardından "Fenerbahçe-Trabzonspor maçı saat kaçta?" araştırılıyor. 

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçı başlangıçta 20.00 olarak planlanmıştı. Ancak A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025 final maçının aynı gün saat 21.00’da oynayacak olması saat değişikliği yapılmasına neden oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kulüplerin ortak kararıyla Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşması 19.00'da başlayacak. Milli arada İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'yu takımın başına getiren Fenerbahçe, genç çalıştırıcı yönetimindeki ilk karşılaşmasına Trabzonspor karşısında çıkacak.

Bugün hangi maçlar var? Fenerbahçe-Trabzonspor maç saati belli oldu - 1. Resim

TÜRKİYE-ALMANYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroBasket finalinde karşılaşan Türkiye-Almanya basketbol maçı 21.00'de oynanacak. Maç, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig

17.00 | Kayserispor-Göztepe | beIN Sports 2

19.00 | Gaziantep FK-Kocaelispor | beIN Sports 3

19.00 | Fenerbahçe-Trabzonspor | beIN Sports 1

Trendyol 1. Lig

16.00 | Iğdır FK-Serik Spor | beIN Max 1, tabii Spor 6

16.00 Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü | TRT Spor, beIN Max 2

19.00 Amed SK-Pendikspor | TRT Spor, beIN Max 1

EuroBasket 

Yunanistan-Finlandiya 3'üncülük maçı | Yayın yok

Türkiye-Almanya | TRT 1 

Bugün hangi maçlar var? Fenerbahçe-Trabzonspor maç saati belli oldu - 2. Resim

Premier Lig

16.00 | Burnley-Liverpool

18.30 | Manchester City-Manchester United

La Liga

15.00 | Celta Vigo-Girona

17.15 | Levante-Real Betis

19.30 | Osasuna-Rayo Vallecano

22.00 | Barcelona-Valencia

Serie A

13.30 | Roma-Torino

16.00 | Pisa-Udinese

16.00 | Atalanta-Lecce

19.00 | Sassuolo-Lazio

21.45 | Milan-Bologna

Bir telefonla başladı, hayatları karardı! Bir haftada 6 milyon TL'leri buhar olduTürkiye - Almanya maçı nerede oynanacak? EuroBasket 2025'te tarihi final!
