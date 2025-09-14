Bugün hangi maçlar var? Fenerbahçe-Trabzonspor maç saati belli oldu

Futbolseverler “Bugün hangi maçlar var?” sorusuna Süper Lig, 1. Lig ve Avrupa ligleri üzerinden cevap arıyor. Süper Lig’de bu hafta öne çıkan karşılaşma Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi olacak. Maçın saatinin değiştirilmesinin ardından "Fenerbahçe-Trabzonspor maçı saat kaçta?" araştırılıyor.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçı başlangıçta 20.00 olarak planlanmıştı. Ancak A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025 final maçının aynı gün saat 21.00’da oynayacak olması saat değişikliği yapılmasına neden oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kulüplerin ortak kararıyla Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşması 19.00'da başlayacak. Milli arada İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'yu takımın başına getiren Fenerbahçe, genç çalıştırıcı yönetimindeki ilk karşılaşmasına Trabzonspor karşısında çıkacak.

TÜRKİYE-ALMANYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroBasket finalinde karşılaşan Türkiye-Almanya basketbol maçı 21.00'de oynanacak. Maç, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig

17.00 | Kayserispor-Göztepe | beIN Sports 2

19.00 | Gaziantep FK-Kocaelispor | beIN Sports 3

19.00 | Fenerbahçe-Trabzonspor | beIN Sports 1

Trendyol 1. Lig

16.00 | Iğdır FK-Serik Spor | beIN Max 1, tabii Spor 6

16.00 Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü | TRT Spor, beIN Max 2

19.00 Amed SK-Pendikspor | TRT Spor, beIN Max 1

EuroBasket

Yunanistan-Finlandiya 3'üncülük maçı | Yayın yok

Türkiye-Almanya | TRT 1

Premier Lig

16.00 | Burnley-Liverpool

18.30 | Manchester City-Manchester United

La Liga

15.00 | Celta Vigo-Girona

17.15 | Levante-Real Betis

19.30 | Osasuna-Rayo Vallecano

22.00 | Barcelona-Valencia

Serie A

13.30 | Roma-Torino

16.00 | Pisa-Udinese

16.00 | Atalanta-Lecce

19.00 | Sassuolo-Lazio

21.45 | Milan-Bologna