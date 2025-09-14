Manchester City - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Altay Bayındır ilk 11’de bekleniyor
Manchester City - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak belli oldu! İngiltere Premier Lig’in 4. haftasında futbol dünyasının merakla beklediği dev randevu, Manchester şehrinin iki büyük kulübü Manchester City ve Manchester United arasında oynanacak. Altay Bayındır ise bu akşamki karşılaşmada ilk 11’de bekleniyor.
Manchester City - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak netlik kazandı. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflerken, Kırmızı Şeytanlar’da Ruben Amorim yönetimindeki takım da sahadan galibiyetle ayrılma hedefinde.
MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiltere Premier Lig’in 4. haftasında Manchester City ile Manchester United karşılaşacak. Etihad Stadyumu’nda gerçekleşecek karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manchester City - Manchester United maçı 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 18.30’da başlayacak. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isterken, Ruben Amorim’in teknik direktörlüğündeki Manchester United, güçlü rakibine karşı sürpriz yapmayı hedefliyor.
ALTAY BAYINDIR OYNAYACAK MI, İLK 11'DE Mİ?
Andre Onana’nın Trabzonspor’a kiralanması ve Senne Lammens’in Kırmızı Şeytanlar’a katılmasıyla birlikte, milli file bekçisi Altay Bayındır’ın Manchester City karşısında sahaya çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.
27 yaşındaki Altay’ın bu akşamki derbi mücadelesinde ilk 11’de yer alması bekleniyor.
MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11
Manchester City: Donnarumma, Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol, Rodri, Reijnders, Silva, Bobb, Doku, Haaland
Manchester United: Altay, Yoro, de Light, Shaw, Mazraoui, Dorgu, Casemiro, Mainoo, Mbeumo, Fernandes, Zirkzee