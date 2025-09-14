Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Manchester City - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Altay Bayındır ilk 11’de bekleniyor

Manchester City - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Altay Bayındır ilk 11’de bekleniyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Manchester City - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Altay Bayındır ilk 11’de bekleniyor
Manchester City, Manchester United, Premier Lig, Altay Bayındır, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Manchester City - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak belli oldu! İngiltere Premier Lig’in 4. haftasında futbol dünyasının merakla beklediği dev randevu, Manchester şehrinin iki büyük kulübü Manchester City ve Manchester United arasında oynanacak. Altay Bayındır ise bu akşamki karşılaşmada ilk 11’de bekleniyor.

Manchester City - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak netlik kazandı.  Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflerken, Kırmızı Şeytanlar’da Ruben Amorim yönetimindeki takım da sahadan galibiyetle ayrılma hedefinde.

Manchester City - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Altay Bayındır ilk 11’de bekleniyor - 1. Resim

MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig’in 4. haftasında Manchester City ile Manchester United karşılaşacak. Etihad Stadyumu’nda gerçekleşecek karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Manchester City - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Altay Bayındır ilk 11’de bekleniyor - 2. Resim

MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City - Manchester United maçı 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 18.30’da başlayacak. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isterken, Ruben Amorim’in teknik direktörlüğündeki Manchester United, güçlü rakibine karşı sürpriz yapmayı hedefliyor.

Manchester City - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Altay Bayındır ilk 11’de bekleniyor - 3. Resim

ALTAY BAYINDIR OYNAYACAK MI, İLK 11'DE Mİ?

Andre Onana’nın Trabzonspor’a kiralanması ve Senne Lammens’in Kırmızı Şeytanlar’a katılmasıyla birlikte, milli file bekçisi Altay Bayındır’ın Manchester City karşısında sahaya çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.

27 yaşındaki Altay’ın bu akşamki derbi mücadelesinde ilk 11’de yer alması bekleniyor.

Manchester City - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Altay Bayındır ilk 11’de bekleniyor - 4. Resim

MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Manchester City: Donnarumma, Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol, Rodri, Reijnders, Silva, Bobb, Doku, Haaland
Manchester United: Altay, Yoro, de Light, Shaw, Mazraoui, Dorgu, Casemiro, Mainoo, Mbeumo, Fernandes, Zirkzee

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Haluk Altın kimdir, öldürüldü mü? Eski futbolcunun oğluna suikastCedi Osman aslen nereli, çocuğu var mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cedi Osman aslen nereli, çocuğu var mı? - HaberlerCedi Osman aslen nereli, çocuğu var mı?Haluk Altın kimdir, öldürüldü mü? Eski futbolcunun oğluna suikast - HaberlerHaluk Altın kimdir, öldürüldü mü? Eski futbolcunun oğluna suikastJhon Duran ve Edson Alvarez Trabzonspor maçında neden yok? Fenerbahçe kadrosunda yoklar - HaberlerJhon Duran ve Edson Alvarez Trabzonspor maçında neden yok? Fenerbahçe kadrosunda yoklarPSG - Lens maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Karşılaşmanın canlı yayıncısı belli oldu - HaberlerPSG - Lens maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Karşılaşmanın canlı yayıncısı belli olduAdana'daki orman yangını söndürüldü mü, son durum ne? - HaberlerAdana'daki orman yangını söndürüldü mü, son durum ne?Gönül Dağı Cemile değişti mi, Nazlı Pınar Kaya diziden ayrıldı mı? Yeni sezon oyuncu kadrosu gündemde! - HaberlerGönül Dağı Cemile değişti mi, Nazlı Pınar Kaya diziden ayrıldı mı? Yeni sezon oyuncu kadrosu gündemde!
Sonraki Haber Yükleniyor...