Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > PSG - Lens maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Karşılaşmanın canlı yayıncısı belli oldu

PSG - Lens maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Karşılaşmanın canlı yayıncısı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
PSG - Lens maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Karşılaşmanın canlı yayıncısı belli oldu
PSG, Lens, Fransa Ligue 1, Canlı Yayın, Maç, Futbol, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

PSG - Lens maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta yayınlanacak belli oldu! Fransa Ligue 1’in 4. haftası, futbolseverler için heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. PSG - Lens maçı için geri sayım başladı.

PSG - Lens maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta başlayacak netlik kazandı. Ligin güçlü ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG) ile son yılların yükselen takımlarından Lens, Parc des Princes’te karşı karşıya gelecek. Her iki takım da sezonun başlangıcını kayıpsız sürdürmeyi hedefliyor.

PSG - Lens maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Karşılaşmanın canlı yayıncısı belli oldu - 1. Resim

PSG-LENS MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Fransa Ligue 1’in 4. haftasında futbolseverler, PSG ile Lens arasında oynanacak kritik mücadeleyi merakla bekliyor. Sezona hızlı bir başlangıç yapmayı hedefleyen iki ekip galibiyet sahaya çıkacak.

Maçın yayın bilgileri "PSG-Lens maçı canlı izle" aramaları ile gündemde. Heyecanla beklenen PSG - Lens maçı beIN Sports 5 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

PSG - Lens maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Karşılaşmanın canlı yayıncısı belli oldu - 2. Resim

PSG-LENS MAÇI SAAT KAÇTA?

PSG - Lens maçı 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 18.15’te başlayacak. 

PSG - Lens maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Karşılaşmanın canlı yayıncısı belli oldu - 3. Resim

PSG-LENS MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

PSG: Chevalier, Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Kvaratskhelia, Barcola, Ramos

Lens: Risser, Gradit, Baidoo, Sarr, Aguilar, Thomasson, Sangare, Udol, Thauvin, Said, Fofana

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kim Jong-un’un kız kardeşinden 3 ülkeye uyarı: Kendileri açısından kötü sonuçlar doğuracakYatağın altına baktı, gözlerine inanamadı! Binanın 4'üncü katında inanılmaz olay
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Jhon Duran ve Edson Alvarez Trabzonspor maçında neden yok? Fenerbahçe kadrosunda yoklar - HaberlerJhon Duran ve Edson Alvarez Trabzonspor maçında neden yok? Fenerbahçe kadrosunda yoklarAdana'daki orman yangını söndürüldü mü, son durum ne? - HaberlerAdana'daki orman yangını söndürüldü mü, son durum ne?Gönül Dağı Cemile değişti mi, Nazlı Pınar Kaya diziden ayrıldı mı? Yeni sezon oyuncu kadrosu gündemde! - HaberlerGönül Dağı Cemile değişti mi, Nazlı Pınar Kaya diziden ayrıldı mı? Yeni sezon oyuncu kadrosu gündemde!Marmaraereğlisi’nde denize girmek yasak mı? Sebebi merak edildi - HaberlerMarmaraereğlisi’nde denize girmek yasak mı? Sebebi merak edildiTeşkilat ne zaman başlıyor? Teşkilat yeni sezon tarihi netleşmeye başladı! - HaberlerTeşkilat ne zaman başlıyor? Teşkilat yeni sezon tarihi netleşmeye başladı!Türkiye-Almanya basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte TRT 1 frekans bilgileri! - HaberlerTürkiye-Almanya basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte TRT 1 frekans bilgileri!
Sonraki Haber Yükleniyor...