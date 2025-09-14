PSG - Lens maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Karşılaşmanın canlı yayıncısı belli oldu

PSG - Lens maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta başlayacak netlik kazandı. Ligin güçlü ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG) ile son yılların yükselen takımlarından Lens, Parc des Princes’te karşı karşıya gelecek. Her iki takım da sezonun başlangıcını kayıpsız sürdürmeyi hedefliyor.

PSG-LENS MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Fransa Ligue 1’in 4. haftasında futbolseverler, PSG ile Lens arasında oynanacak kritik mücadeleyi merakla bekliyor. Sezona hızlı bir başlangıç yapmayı hedefleyen iki ekip galibiyet sahaya çıkacak.

Maçın yayın bilgileri "PSG-Lens maçı canlı izle" aramaları ile gündemde. Heyecanla beklenen PSG - Lens maçı beIN Sports 5 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

PSG-LENS MAÇI SAAT KAÇTA?

PSG - Lens maçı 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 18.15’te başlayacak.

PSG-LENS MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

PSG: Chevalier, Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Kvaratskhelia, Barcola, Ramos



Lens: Risser, Gradit, Baidoo, Sarr, Aguilar, Thomasson, Sangare, Udol, Thauvin, Said, Fofana