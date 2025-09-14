Arena Riga nerede? 2025 Eurobasket maçı final yeri araştırılıyor

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 finali için Almanya ile maç yapacak. 12 Dev Adam'ın tarihi maçı öncesi internette en çok araştırılan konulardan biri ise "Arena Riga nerede?" nerede oldu. Peki Türkiye - Almanya basket maçı nerede oynanacak, Eurobasket 2025 final maçının yapılacağı Arena Riga hangi ülkede? İşte ayrıntılar...

2025 EUROBASKET MAÇI FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

A Millî Basketbol Takımı’mız, EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye - Almanya basket maçı saat 21:00'de başlayacak. Maç TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Dev mücadele Arena Riga'da oynanacak.

ARENA RİGA NEREDE?

A Millî Basketbol Takımı’mızın final maçı ile ilgili her detay araştırılıyor. Peki Türkiye - Almanya basket maçının oynanacağı Arena Riga nerede? Arena Riga, Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan kapalı bir spor salonudur. Tesis 15 Şubat 2006 yılında kurulmuştur.

LETONYA NEREDE?

Letonya, Doğu Avrupa'da, Baltık Denizi kıyısında, Estonya ile Litvanya arasında yer alır.