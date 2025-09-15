Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Geçirdiği ev kazasıyla sevenlerini üzmüştü! İrem Derici yaşadıklarını anlattı: 40 dikiş...

Geçirdiği ev kazasıyla sevenlerini üzmüştü! İrem Derici yaşadıklarını anlattı: 40 dikiş...
Son zamanlarda yaşadığı sağlık problemleriyle gündeme gelen şarkıcı İrem Derici, geçirdiği son kazayla sevenlerini üzmüştü. Evinin girişindeki merdivenlerden düşmesi sonucu başına çok sayıda dikiş atılan ünlü isim, son konserinde sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Geçtiğimiz günlerde evinin önünde düşmesi sebebiyle hastanelik olan Derici’nin başına çok sayıda dikiş atılmıştı. 

Geçirdiği ev kazasıyla sevenlerini üzmüştü! İrem Derici yaşadıklarını anlattı: 40 dikiş... - 1. Resim

''HALEN KAFAMDA DİKİŞLER DURUYOR''

İyileşerek sahnelere dönen ünlü isim, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Konser sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Derici, yaşadığı kazanın çok korkunç olduğunu vurgulayarak ''Allah korudu, hâlen kafamda dikişler duruyor.'' dedi.

Geçirdiği ev kazasıyla sevenlerini üzmüştü! İrem Derici yaşadıklarını anlattı: 40 dikiş... - 2. Resim

Şu anda gayet iyi olduğunu belirten Derici, ''40 dikiş var kafamda. Estetik hariç hiç dikişim olmamıştı. Şimdi iyiyim.'' ifadelerinde bulundu.

Melih Kunukcu ile evlilik hazırlığında olan şarkıcı, artık ev sahibi olması gerektiğini vurgulayarak,  ''Çocuklarımın geleceğini şimdiden düşünmem lazım.'' diye konuştu.

