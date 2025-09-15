Geçirdiği ev kazasıyla sevenlerini üzmüştü! İrem Derici yaşadıklarını anlattı: 40 dikiş...

Geçtiğimiz günlerde evinin önünde düşmesi sebebiyle hastanelik olan Derici’nin başına çok sayıda dikiş atılmıştı.

''HALEN KAFAMDA DİKİŞLER DURUYOR''

İyileşerek sahnelere dönen ünlü isim, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Konser sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Derici, yaşadığı kazanın çok korkunç olduğunu vurgulayarak ''Allah korudu, hâlen kafamda dikişler duruyor.'' dedi.

Şu anda gayet iyi olduğunu belirten Derici, ''40 dikiş var kafamda. Estetik hariç hiç dikişim olmamıştı. Şimdi iyiyim.'' ifadelerinde bulundu.

Melih Kunukcu ile evlilik hazırlığında olan şarkıcı, artık ev sahibi olması gerektiğini vurgulayarak, ''Çocuklarımın geleceğini şimdiden düşünmem lazım.'' diye konuştu.