Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yüz binlerce kişi merakla bekliyordu! Bakan Göktaş açıkladı: Evde Bakım Yardımı hesaplarda

Yüz binlerce kişi merakla bekliyordu! Bakan Göktaş açıkladı: Evde Bakım Yardımı hesaplarda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yüz binlerce kişi merakla bekliyordu! Bakan Göktaş açıkladı: Evde Bakım Yardımı hesaplarda
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bakan Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 6 milyar lira tutarındaki ödemenin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 6 milyar lira tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen önemli bir aile odaklı bakım hizmeti olduğunu vurgulayarak, "Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli görüyoruz.

523 BİN KİŞİ FAYDALANIYOR

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 6 milyar lira tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırdık. Hali hazırda 523 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

iOS 26 ne zaman, bugün saat kaçta gelecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sıfır araç sahiplerini ilgilendiriyor! Yargıtay bu kararı ilk defa verdi - GündemSıfır araç sahiplerini ilgilendiren emsal kararMetrelerce yüksekten topluyor! Kilosunu 5 bin liraya satarak harçlığını çıkarıyor - GündemKilosu 5 bin TL! Harçlığını böyle çıkarıyorSiber suçlarla mücadele sürüyor! 10 günde 364 şüpheli gözaltına alındı - GündemSiber suçlarla mücadele sürüyor! Yüzlerce kişi yakalandıUzmanlar 'kuraklık kalıcı olacak' diyor: “Gıda, su ve ekonomi risk altında” - Gündem3'üncü aşamadayız! Gıda, su, ekonomi riskte...'Nazar boncuğu'nu kurtarma planı devrede: Meke Gölü 2027'de suya doyacak - GündemMeke Gölü'nü kurtarma planı devrede'Terörsüz Türkiye Komisyonu' iki defa toplanacak: Akademisyenler ve STK’lar Ankara’da - GündemKomisyon bu hafta yoğun mesaide
Sonraki Haber Yükleniyor...