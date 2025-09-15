A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda ikide iki yaptı!
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası G Grubu'ndaki ikinci maçında Libya'yı 3-1 yendi.
İLK MAÇTA JAPONYA'YA ŞANS TANIMADILAR
Türkiye, Filipinler'de düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Japonya'yı 3-0 yenmişti.
Filipinler'in Quezon kentinde Smart Araneta Coliseum'da oynanan G Grubu mücadelesinde ay-yıldızlı takım, ilk seti 25-19, ikinci seti 25-23 ve üçüncü seti de 25-19 kazanarak Japonya'yı 3-0 mağlup etmişti.
