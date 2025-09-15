Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda ikide iki yaptı!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda ikide iki yaptı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası&#039;nda ikide iki yaptı!
Spor Haberleri

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası G Grubu'ndaki ikinci maçında Libya'yı 3-1 yendi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası ikinci maçında Libya'yı 3-1 yendi.

İLK MAÇTA JAPONYA'YA ŞANS TANIMADILAR

Türkiye, Filipinler'de düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Japonya'yı 3-0 yenmişti.

Filipinler'in Quezon kentinde Smart Araneta Coliseum'da oynanan G Grubu mücadelesinde ay-yıldızlı takım, ilk seti 25-19, ikinci seti 25-23 ve üçüncü seti de 25-19 kazanarak Japonya'yı 3-0 mağlup etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

