Ünlülerin waffle'cısı taciz skandalıyla gündemde! 16 yaşındaki kıza istismar...

Bebek'te ünlülerin uğrak mekanlarından olan waffle işletmesinin sahibi Önder Şahin'in (43) geçtiğimiz mayıs ayında 2009 doğumlu bir kız çocuğuna karşı cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. Mağdur kız çocuğunun durumu babasına anlatması ve ailenin şikayetçi olması üzerine Şahin, 25 Haziran'da gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. Şahin geçtiğimiz hafta tahliye edilirken, olayın detayları da ortaya çıktı.

Mağdur kızın babası İ.Ş., konuyla ilgili verdiği ifadede şunları söyledi:

"Annemlere misafirliğe gittik. Kardeşimin eşi ile kızım burada bir şeyler konuşuyorlardı. Sonrasında kızım ve yengesi hastaneye gittiler. Geldiklerinde neden hastaneye gittiklerini sordum ve kızımı biraz sıkıştırdım"

Sabah'ta yer alan habere göre İ.Ş., kızının kendisine geçtiğimiz mayıs ayında Bebek'te parkta otururken tanımadığı bir şahsın (Önder Şahin) yanına gelerek Instagram adresini istediğini, kızının reddetmesi üzerine Şahin'in "Bari bir şeyler ısmarlayayım. Bir şeyler iç" dediğini öne sürdü.

Baba İ.Ş. ifadesine şöyle devam etti:

"TEHDİTLE 3 SEFER DAHA BİRLİKTE OLMUŞ" "Kızım da şahıstan kurtulmak için bu teklifini kabul etmiş. Sonrasında kızım, şahsın Bebek ile Arnavutköy arasında yer alan evinde çıplak bir şekilde uyanmış. Şahıs kızımı 'Olayı ailene söylerim' diye tehdit ederek 3 sefer daha zorla birlikte olmuş. Olay sonrası kızımda kanama oldu. Ben bu şahsın ismini bilmemekteyim ancak kızım Bebek'te kafesi olduğunu ve 30'lu yaşlarda olduğunu bana söyledi. Kızımı istismar eden bu şahıstan davacı ve şikayetçiyim"

Önder Şahin

EVİNDE SİLAHLAR BULUNDU

Babanın şikayeti üzerine Bebek'te işletmenin olduğu caddede gözaltına alınan Şahin'in evinde arama yapan ekipler, ruhsatsız silahlar buldu. Şahin, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne 'tutuklama' talebiyle sevk edildi. Şahin, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan" adli kontrol alırken, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

Şahin evinden çıkan ruhsatsız silahlarla ilgili kendini şu sözlerle savundu:

"KENDİMİ KORUMAK AMAÇLI SİLAH EDİNDİM" "Bir esnaf arkadaşımın paraya ihtiyacı doğdu. Bundan 2 yıl önce 2.5 milyon lira borç vermiştim. Parayı ödemediği için haciz yoluna gidildi. Esnafın oğlu, dükkânıma beni 4-5 kez tehdit etmek üzere geldi. Ben yurt dışındaydım. Korktum, kendimi korumak amaçlı bu silahı edindim."

"KENDİSİNİ 19 YAŞINDA TANITTI VE RIZASI VARDI"

Şahin'in kız çocuğuna karşı gerçekleştirdiği iddia edilen eylemle ilgili avukatı tarafından yapılan savunmada; kız çocuğunun kendisini farklı bir isim olan İrem ismiyle 19 yaşındaymış gibi tanıttığı belirtildi. Geçtiğimiz ocak ayından, haziran ayına kadar bir ilişkilerinin olduğu, cinsel münasebetin kız çocuğunun rızası dahilinde olduğu ifade edildi. İkili arasında duygusal bir birliktelik olduğu vurgulanan savunmada, bir benzinlik kamerasından da görülebileceği üzere aralarında duygusal bir ilişkinin olduğu dile getirildi.

AİLE ŞİKAYETTEN VAZGEÇİNCE ŞAHİN SERBEST BIRAKILDI

Haziran ayında tutuklanan ünlü işletmecinin, geçtiğimiz 4 Eylül tarihinde aylık tutukluluk incelemesi kapsamında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün en yakın karakola imza verme şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce verilen kararda, kız çocuğunun ailesinin şikâyetten vazgeçtiği vurgulandı. Olayla ilgili savcılığın yürüttüğü soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.