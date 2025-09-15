Beşiktaş'ta Orkun Kökçü tepkisi: Ayağı kırılacaktı

MURAD TAMER -Beşiktaş önceki gün sahasında geriye düştüğü karşılaşmada Başakşehir’i 2-1 mağlup etti. Yeni hocası Sergen Yalçın, Dolmabahçe’de çıktığı ilk maçta yeni dönemindeki ilk galibiyetini aldı. Siyah beyazlılar sergilediği ofansif futbol ve oyuncularının hırsıyla taraftarını mutlu etti.

Ancak Orkun Kökçü’nün gördüğü kırmızı kart moral bozdu. Yıldız oyuncunun rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası VAR’ın devreye girmesinin hata olduğu konusunda bütün hakem otoriteleri ortak görüş bildirdi. Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban da verilen kırmızı kart için tepkisini dile getirdi.

AMERİKAN GÜREŞİNDE BİLE...

Maçın uzatma bölümlerinde Orkun Kökçü’nün rakibi Kemen ile girdiği pozisyonda çok ciddi bir sakatlıktan şans eseri kurtulduğunu söyleyen Daltaban, pozisyonda Orkun’un ayağının sıkıştırıldığını belirterek, “Bu tip hareketler Amerikan güreşinde bile yasak. Başakşehirli oyuncu, iki bacağıyla Orkun’un ayağını sıkıştırdı. Bu kadar acı çeken bir insan ayağını savurmayacaktı da ne yapacaktı. UEFA yıldız oyuncuların korunmasını isterken bizde futbol hayatını bitirecek hareketler ödüllendiriliyor, akıl alır gibi değil. Orkun ciddi şekilde sakatlanmadığı için şanslıyız” sözleriyle tepkisini dile getirdi.