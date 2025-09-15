Astor'un hedefi ABD! Ciroda ihracatın payı yüzde 50’yi aştı

ÖNDER ÇELİK İSTANBUL - Astor Enerji, 2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ilk yarısında net dönem kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artırarak 1,9 milyar TL’ye taşıdı.

Şirketin toplam gelirlerinde yurt dışı satışların payı 2024 sonunda yüzde 38 iken, 2025’in ilk yarısında yüzde 50’nin üzerine çıktı. AB ülkeleri ihracatın yüzde 40’ını oluştururken, Orta Doğu ve Kuzey Afrika yüzde 25, Birleşik Krallık ise yüzde 10 pay aldı.

"BÜYÜMEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

2025’in ilk yarısında 38 milyon dolar yatırım yapan şirketin çalışan sayısı 6 ayda 232 kişi artarak 2.354’e çıktı. Astor Enerji, 30 Haziran itibarıyla 45 ilde 595 şarj ünitesi devreye aldı. Şirketin 769 milyon dolarlık bekleyen siparişi olduğunu ifade eden Astor Enerji CFO’su Olcay Doğan, “Yurt dışı satışlarımızın toplam gelirlerde yüzde 50’ye ulaşması, global pazarlardaki konumumuzu daha da sağlamlaştırdı. Önümüzdeki dönemde kapasite artırımı, yeni yatırımlar ve Ar-Ge çalışmalarımızla büyümemizi sürdüreceğiz” dedi.

Yıl sonu ciro hedeflerinin 940 milyon dolar, 2026 hedeflerinin ise 1,2 milyar dolar olduğunu kaydeden Doğan, ABD’de yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini, bu pazara odaklandıklarını söyledi.