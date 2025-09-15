Çinlisinden İngilizine gövde gösterisi! Tasarımlar değil yazılımlar kapıştı

ALİ ÇELİK - Otomotiv dünyası Münih’te düzenlenen IAA Mobility 2025 organizasyonuna kilitlendi. Dev markalar kozlarını düzenlenen fuarda ziyaretçilerin önünde paylaştı. Önemli üreticilerin gövde gösterisine sahne olan organizasyonda, ziyaretçilerin ilgisi her zamanki gibi yoğundu. Togg’un da hem SUV hem sedan modeliyle yer aldığı fuarda, markanın sergilediği bazı modeller büyük beğeni toplarken, Alman devleri BMW ve Mercedes-Benz arasındaki rekabet yine ön plandaydı.

BMW, tamamen yeni iX3 modeliyle birlikte “Neue Klasse” adını verdiği yeni tasarım dilini ve platformunu ilk kez tanıtarak fuarın yıldızlarından biri oldu. Buna karşılık Mercedes-Benz ise tamamen elektrikli yeni GLC modelinin dünya lansmanını gerçekleştirdi. Öte yandan rekor kıran CONCEPT AMG GT XX tasarımı ve teknolojik altyapısı ile büyük beğeni topladı. Her iki Alman üretici de otomobillerinin yanı sıra yapay zekâ tarafında önemli yeniliklerini tanıtırken bu karşılıklı güç gösterisi, Alman otomotiv endüstrisinin geleceğe dair vizyonunu net şekilde yansıtan örneklerden biri oldu.

OTOMOBİLLER ARTIK KONUŞUYOR

Eskiden otomobil fuarlarında en çok konuşulan başlık tasarımlar olurdu. Daha sonra sahneye teknolojik donanımlar çıktı; sürüş destek sistemleri, multimedya çözümleri ve bağlantı özellikleri ön planda yer aldı. Ancak bugün geldiğimiz noktada odak, tasarımın ve teknolojinin de ötesine geçerek yerini yapay zekâ özelliklerine bıraktı. Bunun en somut örneği ise IAA Mobility 2025’te yer alan markaların, tasarım detaylarından daha çok sürücüyü anlayan, öğrenen ve kullanıcı deneyimini kişiselleştiren yazılımlar tanıtmaları oldu.

Fuarda tüm markaların ortak noktası ise elektrikli mobilite oldu. Fuar boyunca hemen her üretici, elektrikli araç planlarını, yeni batarya teknolojilerini ve hızlı şarj çözümlerini ön plana çıkardı. Menzil, şarj hızı ve batarya dayanıklılığı gibi başlıklar, stantlarda en çok sorulan ve en çok cevaplanan konular arasında yer aldı.

LEAPMOTOR SAHNEDE!

Stellantis grup çatısı altında Avrupa’da büyüyen Leapmotor, IAA Mobility 2025’te yeni B05’in dünya, B10’un ise Avrupa prömiyerini gerçekleştirdi. Araçlarda 218 HP güç ve 240 Nm tork üreten elektrikli motor görev alıyor.

OPEL CORSA GSE

Alman otomobil üreticisi Opel, organizasyonda yeni nesil GSE modellerini tanıttı. Markanın yeni konsept modeli Corsa GSE Vision Gran Turismo, aynı zamanda Gran Turismo 7 oyununda ilk kez dijital olarak gün yüzüne çıktı. Avrupa’da siparişe açılacağı duyurulan Opel Mokka GSE, ralli ruhunu yollara taşırken; Opel Mokka GSE Rally ise FIA eRally5 yönetmeliklerine göre geliştirilen ilk araç olmasıyla öne çıktı.

CAN.Aİ KENDİ KENDİNE KARAR ALIYOR

Münih’teki IAA Mobility 2025’e ürün, tasarım ve teknolojileriyle katılan Togg, Microsoft Türkiye iş birliğiyle geliştirdiği yapay zekâ platformu Can.ai’yi uluslararası ziyaretçilerle buluşturdu. Togg standında kurulan “Trumore Zone” alanında ziyaretçiler, Can.ai ile “Akıllı şarj rotalama”, “Sesli dijital komutlarla araç hizmetleri” ve “UI olmadan çalışan medya & sağlık senaryoları” üzerinden benzersiz bir deneyime dâhil oldu.

Ziyaretçiler, klasik sesli asistanların ötesinde bağlamsal farkındalığa sahip, arayüzsüz (ZeroTouchUI) çalışan, karar alabilen ve farklı dikeylerde aksiyonları tetikleyebilen bir agentic AI konumundaki Can.ai’yi gerçek senaryolarla deneyimleme fırsatı buldu.

BMW İX3 805 KM MENZİLE ULAŞIYOR

Neue Klasse platformunun ilk temsilcisi olan tamamen elektrikli iX3, 108,7 kWh’lik batarya sayesinde 805 kilometreye (WLTP) kadar menzil sunuyor. Modelde, 400 kW ultra hızlı şarj kapasitesi ile yalnızca 10 dakikada 372 kilometre menzil elde edilebiliyor. Çift yönlü şarj (V2L, V2H, V2G) özelliği ise aracı mobil bir güç kaynağına dönüştürüyor. Yeni BMW iX3 50 xDrive versiyonu, 345 kW/469 hp güç ve 645 Nm tork üretiyor; 0–100 km/s hızlanmasını 4,9 saniyede tamamlıyor.

MERCEDES-BENZ 4,3 SANİYEDE 100 KM

Mercedes-Benz’in yeni GLC EQ modeli fuarda Audi Q6, Porsche Macan ve BMW iX3 gibi güçlü kompakt EV’lere âdeta bir cevap niteliğinde boy gösterdi. İç mekânda devasa Hyperscreen ekranıyla dikkat çeken GLC EQ, 330 kW hızlı şarj desteği sayesinde 10 dakikada yaklaşık 300 km ek menzil sağlanırken, %10’dan %80’e dolum 21–24 dakika arasında gerçekleşiyor. Çift motorlu yapısıyla 360 kW (483 hp) güç üreten GLC 400 4MATIC, 0–100 km/s hızlanmasını 4,3 saniyede tamamlıyor.

İŞTE YENİ CLIO

Bursalı Renault Clio’nun 6. Nesil modeli Münih’te yeni yüzünü gösterdi. Google Asistan entegrasyonu ile gelecek olan model ayrıca 29 adede kadar ulaşan gelişmiş sürüş destek sistemi (ADAS) ile güçlendirilmiş. Eylül’de üretime başlayan model 2026’nın ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak. Oyak Renault tesislerinden çıkacak model yaklaşık 45 ülkeye Türkiye’den ihraç edilecek.

HYUNDAI ŞAŞIRTTI

Hyundai’nin Türkiye’de üretmeyi planladığı yeni elektrikli modeli konsept olarak Münih’teki IAA Mobility 2025 organizasyonunda tanıtıldı. Resmî adı açıklanmayan modelin Avrupa’da artan kompakt elektrikli araç talebini karşılaması bekleniyor. Söz konusu modelin en iddialı olduğu özelliklerden birisi de yapay zekâ...

ELEKTRİKLİ DUCATI

Motosiklet dünyasının ikonik markası Ducati, Volkswagen Grubu ve QuantumScape iş birliğiyle geliştirdiği ve elektrikli motosiklet teknolojisinde âdeta çığır açan yeniliğini IAA Mobility 2025 kapsamında tanıttı. Katı hal lityum-metal bataryalarla güçlendirilmiş Ducati V21L sadece 12 dakikada dolan bataryası ile yeni bir dönemin de kapılarını araladı.