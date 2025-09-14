Altında sürpriz beklenti! Yıl sonuna kadar o seviyeye ulaşabilir

Son bir ayda 500 lira civarında değerlenen gram altın, 4950 liraya kadar dayandı. Küresel gelişmeler, merkez bankalarının alımları, jeopolitik riskler ve kur hareketleri dikkate alındığında altındaki yükselişin devam edeceği öngörülüyor.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı Mehmet Yüksel, altında yıl sonu beklentisini açıkladı.

YIL SONU BEKLENTİSİ 5.500 TL

Yıl sonuna kadar gram altının 5.500 lira civarını görmesinin güçlü bir ihtimal olduğunu savunan Yüksel, "Altında yıl sonu için beklentimiz 5 bin 500 lira civarıdır" dedi.

KUYUMCU SAYISINDAKİ ARTIŞ

Gündemdeki konulara da değinen Mehmet Yüksel, kuyumcu sayısındaki artışın tamamen yasal süreçlerin bir sonucu olduğunu, odaların bu konuda herhangi bir izin verme veya engelleme yetkisi olmadığını ifade etti.

Yüksel, "Son dönemde sadece Diyarbakır’da değil, Türkiye genelinde kuyumcu sayısında artış yaşandığı görülmektedir. Bu konuda kamuoyunda yanlış bir algı oluşmaktadır. Meslek odalarının iş yeri açılışına izin verme veya engelleme yetkisi bulunmamaktadır. Bir vatandaş iş yeri açmak istediğinde, doğrudan vergi dairesine başvurur ve vergi levhası alarak faaliyetini başlatır. Kuyumcuların odaya kayıt olma zorunluluğu yoktur. Kredi kullanımı gibi bir ihtiyaç olduğunda veya kendi talebiyle odaya kayıt yaptırır" dedi.

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE GEÇERLİ BİR KURAL"

Kuyumcuların bir kısmının Esnaf ve Sanatkarlar odalarına, şirket statüsünde olan bir kısmının ise Ticaret Odasına bağlı olduğunu belirten Yüksel, "Dolayısıyla her kuyumcu oda sistemine otomatik olarak dahil değildir. Bu nedenle ‘Oda neden bu kadar çok kuyumcuya izin veriyor?’ şeklindeki söylemler asılsızdır. Hiçbir meslek odasının esnafın dükkan açmasına izin verme veya vermeme yetkisi yoktur. Bu durum sadece Diyarbakır’a özgü değil, Türkiye’nin her yerinde geçerli bir kuraldır" ifadelerini kullandı.