UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ile Aston Villa’yı karşı karşıya getirecek kritik mücadele öncesinde bilet satış takvimi ve tribün fiyatları futbolseverlerin gündeminde. Sarı lacivertli taraftarlar hem biletlerin ne zaman satışa çıkacağını hem de bilet fiyatlarını takip ediyor.

Fenerbahçe’nin Avrupa sahnesindeki en önemli karşılaşmalarından biri olarak görülen Aston Villa maçı için geri sayım başladı. 22 Ocak’ta İstanbul’da oynanacak mücadele öncesinde kulüp tarafından bilet satış planı ve fiyat listesi duyuruldu. Taraftarlar, hem Passolig şartlarını hem de hangi gün hangi grubun bilet alabileceğini öğrenmek için resmi açıklamalara odaklanmış durumda.

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe - Aston Villa maçının bilet satışları kademeli olarak gerçekleştirilecek. Kulüp tarafından açıklanan programa göre ilk etapta 12 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyeler için satış başladı. Bu gruptaki taraftarlar birer adet bilet satın alabilecek.

İkinci aşamada ise 13 Ocak 2026 Salı günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahipleri için satış yapılacak.

Genel satış ise 14 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 11.00’de başlayacak. Tüm biletler yalnızca www.passo.com.tr üzerinden satılacak ve satılan biletler transfere kapalı olacak.

Fenerbahçe - Aston Villa maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları belli oldu

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 6.200,00 TL

FENERIUM ALT E BLOK – MARATON ALT Adidas E BLOK VIP: 18.750,00 TL

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesi kapsamında oynanacak Fenerbahçe - Aston Villa maçı 22 Ocak 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 20.45 olarak açıklandı. Mücadele İstanbul’da, Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Maç TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

