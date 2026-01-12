Bir başkan değişti, F.Bahçe sınıf atladı. Akşam pazarında topçu arayıp, pazarlık masalarında kaybolan Koç’un hayal kırıklıkları gitti, parayı bastırıp, tuttuğunu koparan Saran ile şampiyonluk hayalleri başladı.

MEHMET EMİN ULUÇ - Tarih 3 Haziran 2018… Fenerbahçe’de 20 yıllık Aziz Yıldırım hükümranlığına son veren Ali Koç’un sarı lacivertli kulübü şaha kaldırması beklentisiyle bayram havası esiyordu Kadıköy’de! Kimse 7 senelik bir hüsran dönemini aklından geçirmemişti. Herkesle kavga eden, sürekli bir suçlu arayan Koç, transferdeki skandal hatalarıyla koca Fenerbahçe’nin karanlık çağı oldu âdeta. Tarih 21 Eylül 2025… Sessiz sedasız gelip başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran sadece 4 ayda kara bulutları dağıttı. Koç’un 7 yılda bir Türkiye Kupası varken, Saran, 4. ayında Süper Kupa’yı kucakladı.

ÖNCELİK MESELESİ

Peki bu değişim nasıl yaşandı? Çok örnek mümkün ancak en yakın ve vurucu olanı, Kerem Aktürkoğlu transferi. Koç, Kerem’i rötarlı transfer ederken hem milyon avrolar hem Şampiyonlar Ligi gitti. Sadettin Saran ise parayı yatırdı Musaba’yı alıp Süper Kupa’da finale uçtu. Guendouzi’de kesenin ağzını açtı Süper Kupa’yı söktü aldı. Koç önce “para” dedi, Saran “başarıya” odaklandı. Koç herkesle kavga etti, Saran barış ortamı sağladı. Taraftarı, teknik heyeti, futbolcusu kenetlenince Fenerbahçe fabrika ayarlarına döndü ve bunu “vizyon farkı”yla Saran yaptı.

EDEBİYAT DEĞİL İCRAAT

Sadettin Saran, göreve geldiğinde takım kurulmuş, hoca kovulmuş, yeni hoca koltuğa oturtulmuştu. Kadro mühendisliğinde yine hatalar vardı. Ödemeler kabarıktı. Ancak Saran “enkaz edebiyatı” yapmadı, bahane üretmedi. Önce hoca ile takımı kucakladı, sonra bütün camiayı. Sarı lacivertliler kenetlendi ve güzel ufuklara yelken açıldı.

Fenerbahçe Futbol Takımı

EN AZ 100 MİLYON LİRA

Süper Kupa’yı kazanan F.Bahçe, yaklaşık 100 milyon lirayı da kasasına koyacak. Kazanan takımın maç başına yüzde 60 gelir elde ettiği yeni sistemde sarı lacivertliler, Samsun ve Galatasaray galibiyetleriyle pastadan en büyük dilimi aldı. Kanarya sponsorlardan ve bilet satışlarından gelen parayla önemli bir gelir elde etti.

SARAN’IN TARZI...

Efsane başkan Aziz Yıldırım, Ali Koç’u, “Sana Serdar Dursun almak yakışmaz. Real Madrid’de Ramos, Marcelo, Benzema boşta git al. Senden beklentimiz bu. Sen parayı verirsen herkes gelir. Bu kadar basit” sözleriyle eleştirmişti. Sadettin Saran, transfer hamleleriyle Aziz Yıldırım’ın tarif ettiği başkan profilini hayata geçirdi.

PARAYI BIRAK, OYUNA BAK

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olan Matteo Guendouzi, sarı lacivertli formayla çıktığı ilk maçında Galatasaray’ı yıkarak, kendisine ödenen parayla ilgili tartışmaları da noktaladı. Sadece attığı golle değil, tekmeye kafa sokan oyun anlayışıyla, savunma ve hücum etkinlikleriyle dengeleri bozan Fransız, gelir gelmez taraftarın gönlünde taht kurmayı başardı.

Matteo Guendouzi

DAHA FAZLASINI İSTİYORUM

Lazio formasıyla çarşamba günü 97 dakikalık performansından sonra derbide 95 dakika sahada kalan Guendouzi, İsmail Yüksek’le orta saha hüküm kurarken, Tedesco’nun onu neden bu kadar istediğini gözler önüne serdi. “Kulübüm için her şeyimi vermeye hazırım” diyen Fransız yıldız, “Azimli ve motiveyim. Bu takımla daha fazla kupa kazanmak istiyorum” ifadesinde bulundu.

