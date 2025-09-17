Çiğ süte zam talebi! İşte TÜSEDAD'ın tavsiye fiyatı...

Çiğ süt fiyatlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), çiğ süt fiyatlarına zam talep etti. BloombergHT'den İrfan Donat'ın haberine göre, çiğ süt fiyatının 15 Eylül'den itibaren en az 21 TL/Litre + soğutma ve hizmet bedeli olarak güncellenmesi istendi.

ULUSAL SÜT KONSEYİNİN AÇIKLAMASI HATIRLATILDI

TÜSEDAD yaptığı açıklamada, Ulusal Süt Konseyi’nin 16 Temmuz 2025 tarihli toplantısında aldığı karar uyarınca 1 Ağustos 2025’ten itibaren geçerli olan %3,6 yağ ve %3,2 protein içeren sıcak çiğ inek sütü tavsiye fiyatının 18,35 TL/LT + soğutma ve hizmet bedeli olarak açıklanmasını yakından takip ettiklerini belirtti.

Açıklamada, "Aynı toplantıda alınan ve Eylül 2025 döneminde fiyatların yeniden değerlendirileceği yönündeki açıklama, üreticiler için umut verici olmuştur. Ancak gelinen noktada, üreticilerimizin devam edip etmeme kararını belirleyecek bir kırılma eşiğine yaklaşılmıştır" denildi.

"15 EYLÜL'DEN İTİBAREN EN AZ..."

TÜSEDAD açıklamasında üreticiyi koruyacak, sanayicinin hammaddeye erişimini sağlayacak ve tüketicinin yerli, sağlıklı süt ürünlerine ulaşımını güvence altına alacak adil bir denge fiyatının sağlanması gerektiğinin altı çizildi.

15 Eylül itibarıyla zam talep eden TÜSEDAD, "%3,6 yağ ve %3,2 protein içeren sıcak çiğ süt tavsiye fiyatının 15 Eylül 2025 itibarıyla en az 21 TL/Litre + soğutma ve hizmet bedeli olarak güncellenmesini talep ediyoruz. Bu fiyat, sadece üreticiyi değil, sektörün tüm paydaşlarını koruyacak bir denge fiyatıdır. Çiftçinin ayakta kalması, sanayinin sürekliliğini; sanayinin istikrarı ise tüketicinin güvenli gıdaya erişimini garanti edecektir" açıklamasını yaptı.