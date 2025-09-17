Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Çiğ süte zam talebi! İşte TÜSEDAD'ın tavsiye fiyatı...

Çiğ süte zam talebi! İşte TÜSEDAD'ın tavsiye fiyatı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çiğ süte zam talebi! İşte TÜSEDAD&#039;ın tavsiye fiyatı...
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), çiğ süt fiyatlarına yüzde 14,44 zam talep etti. TÜSEDAD, 15 Eylül 2025 itibarıyla çiğ süt tavsiye fiyatının 18,35 liradan 21 liraya yükseltilmesini istedi. 

Çiğ süt fiyatlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), çiğ süt fiyatlarına zam talep etti. BloombergHT'den İrfan Donat'ın haberine göre, çiğ süt fiyatının 15 Eylül'den itibaren en az 21 TL/Litre + soğutma ve hizmet bedeli olarak güncellenmesi istendi. 

ULUSAL SÜT KONSEYİNİN AÇIKLAMASI HATIRLATILDI 

TÜSEDAD yaptığı açıklamada, Ulusal Süt Konseyi’nin 16 Temmuz 2025 tarihli toplantısında aldığı karar uyarınca 1 Ağustos 2025’ten itibaren geçerli olan %3,6 yağ ve %3,2 protein içeren sıcak çiğ inek sütü tavsiye fiyatının 18,35 TL/LT + soğutma ve hizmet bedeli olarak açıklanmasını yakından takip ettiklerini belirtti.

Açıklamada, "Aynı toplantıda alınan ve Eylül 2025 döneminde fiyatların yeniden değerlendirileceği yönündeki açıklama, üreticiler için umut verici olmuştur. Ancak gelinen noktada, üreticilerimizin devam edip etmeme kararını belirleyecek bir kırılma eşiğine yaklaşılmıştır" denildi. 

Çiğ süte zam talebi! İşte TÜSEDAD'dın tavsiye fiyatı... - 1. Resim

"15 EYLÜL'DEN İTİBAREN EN AZ..."

TÜSEDAD açıklamasında üreticiyi koruyacak, sanayicinin hammaddeye erişimini sağlayacak ve tüketicinin yerli, sağlıklı süt ürünlerine ulaşımını güvence altına alacak adil bir denge fiyatının sağlanması gerektiğinin altı çizildi.

15 Eylül itibarıyla zam talep eden TÜSEDAD, "%3,6 yağ ve %3,2 protein içeren sıcak çiğ süt tavsiye fiyatının 15 Eylül 2025 itibarıyla en az 21 TL/Litre + soğutma ve hizmet bedeli olarak güncellenmesini talep ediyoruz. Bu fiyat, sadece üreticiyi değil, sektörün tüm paydaşlarını koruyacak bir denge fiyatıdır. Çiftçinin ayakta kalması, sanayinin sürekliliğini; sanayinin istikrarı ise tüketicinin güvenli gıdaya erişimini garanti edecektir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ali Koç'tan Hakan Çalhanoğlu bombası! Galatasaraylılar buna çok kızacak: Bir değil, iki görüşme birden
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türk Hava Yolları, İstanbul-Sevilla seferleri başladı - EkonomiTürk Hava Yolları, İstanbul-Sevilla seferleri başladıÇekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı açıklandı - EkonomiÇekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı açıklandıYükselecek mi düşecek mi? Deutsche Bank, 2026 için altın ve gümüş tahminini güncelledi - EkonomiAlman banka, altın ve gümüş tahminini güncellediHasat öncesi 200 lira açıklanan fındık fiyatında büyük yükseliş! Üreticiden bakın kaç liraya alınıyor - EkonomiFındık fiyatında büyük yükselişTürkiye'nin kredi risk primi 5,5 yılın en düşük seviyesinde - EkonomiTürkiye'nin kredi risk primi 5,5 yılın en düşük seviyesindeBütün piliç fiyatları arttı mı? En yetkili kurum açıkladı: Marketlerde 85 TL - Ekonomi"Piliç fiyatları arttı" iddiası gündem oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...