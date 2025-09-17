Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Altının kilogram fiyatı 4 milyon 993 bin 999 liraya geriledi

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 993 bin 999 liraya geriledi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 993 bin 999 liraya geriledi
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 993 bin 999,5 liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 971 bin lira, en yüksek 5 milyon 15 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,04 azalışla 4 milyon 993 bin 999,5 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 996 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 3 BİN 538 KİLOGRAM OLDU 

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 17 milyar 499 milyon 207 bin 456,10 lira, işlem miktarı ise 3 bin 538,30 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 17 milyar 631 milyon 172 bin 529,98 lira olarak gerçekleşti.

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 993 bin 999 liraya geriledi - 1. Resim

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR 

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Metal Rafineri, Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KGDOLAR/ONS
 Önceki Kapanış4.996.000,003.754,00
 En Düşük4.971.000,003.635,00
 En Yüksek5.015.000,003.761,40
 Kapanış4.993.999,503.730,00
 Ağırlıklı Ortalama4.984.132,123.717,12
 Toplam İşlem Hacmi (TL)17.499.207.456,10 
 Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.538,30 
 Toplam İşlem Adedi240 
Kaynak: Anadolu Ajansı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekimi ne zaman?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çiğ süte zam talebi! İşte TÜSEDAD'ın tavsiye fiyatı... - EkonomiÇiğ süte zam talebi!Türk Hava Yolları, İstanbul-Sevilla seferleri başladı - EkonomiTürk Hava Yolları, İstanbul-Sevilla seferleri başladıÇekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı açıklandı - EkonomiÇekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı açıklandıYükselecek mi düşecek mi? Deutsche Bank, 2026 için altın ve gümüş tahminini güncelledi - EkonomiAlman banka, tahminini güncelledi! Altın ve gümüş...Hasat öncesi 200 lira açıklanan fındık fiyatında büyük yükseliş! Üreticiden bakın kaç liraya alınıyor - EkonomiFındık fiyatında büyük yükselişTürkiye'nin kredi risk primi 5,5 yılın en düşük seviyesinde - EkonomiTürkiye'nin kredi risk primi 5,5 yılın en düşük seviyesinde
Sonraki Haber Yükleniyor...